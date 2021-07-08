Google又中槍 逾30州檢察長針對Play Store提反壟斷訴訟

美國 37 個州的檢察總長周三（7 日）對 Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 提起訴訟，指控該公司為維持 Android 應用程式商店（Play Store）的 30% 高額抽成，採取反競爭策略，削弱與打壓該領域的競爭對手，已觸犯反壟斷法。

這次針對 Google 的訴訟僅僅是其諸多反壟斷訴訟案的其中一件，先前就有軟體開發商不滿 Google 對 Play Store 管理而提出訴訟。Google 對周三的訴訟案並未立即置評。

各州檢察長認為，Google 不僅要求一些軟體開發商使用該公司的支付工具，還要抽取求高達 3 成的數位商品銷售額，且 Google 為維持收取這份高額抽成，採取反競爭策略，削弱與打壓 Android 應用程式的競爭。

訴狀中也說，Google 瞄準潛在競爭對手的應用程式商店予以打壓，同時確保軟體開發商除了自家 Play Store 可以發布程式，沒有其他選擇。

Google 去年 9 月曾強制執行 Play Store 抽成 30% 的制度，但因 Google 的 Play Store 比亞馬遜、三星電子、華為等公司類似產品的應用範圍廣得多，引發軟體開發商抨擊。

周三的這宗訴訟獲到 App 公平聯盟（​Coalition for App Fairness）執行董事 Meghan DiMuzio 稱許，該聯盟成員還有社群媒體公司 Match(MTCH-US)、音樂串流平台 Spotify(SPOT-US) 等反對 Play Store 規定的公司。

DiMuzio 說：「Google 的反競爭政策不僅抑制創新，也抑制消費者的自由、增加成本，還限制軟體開發商與消費者之間透明的溝通管道。」

蘋果 (AAPL-US) 也曾對 iPhone 與 iPad 的應用程式商店（App Store）實施過類似 Play Store 的 30% 抽成規定，結果兩家公司皆受監管機關審查。

Google 除了最新這波 Play Store 的訴訟外，還要面對去年由美國司法部提出的反壟斷訴訟、其他還有廣告業務以及語音助理的壟斷等訴訟。