〈東元改選前哨戰〉黃育仁抨擊父親袒護董座 邱純枝回擊將追加毀謗告訴

東元 (1504-TW) 經營權之爭越演越烈，集團會長黃茂雄擬吃下兒子黃育仁旗下菱光與東友兩家公司股權；黃育仁也出招，為捍衛菱光經營權出動反併購策略應戰。黃育仁今 (8) 日表示，反併購的資金沒問題，他也抨擊黃茂雄動用公司、家族資金，為的是袒護東元董座邱純枝。

東元董事長邱純枝隨即發澄清稿強調，今年 5 月底已對黃育仁提出毀謗告訴，今日再以惡毒和不實之語言毀謗，將追加告訴。

邱純枝聲明提到，今年 5 月 31 日已經對黃育仁提出毀謗告訴，黃育仁今日再次毀謗，嚴重侵害個人名譽，實為累犯行為，會立刻追加告訴，希望司法能換取個人清白，也要端正若干人士信口開河毀損他人聲譽的惡劣行徑。

邱純枝表示，黃育仁為爭取公司董事長一職，不惜一再捏造不實指控，其行逕令人不齒，且因個人對董事長大位之覬覦，做出如此不理性與不合常理言論，深感遺憾。

東元指出，針對相關當事人之臆測與討論，已涉犯刑法重誹謗罪，亦連帶嚴重影響公司之商譽，鄭重呼籲外界切勿再以訛傳訛。

黃茂雄近日接連出招，先是透過鈺叡公司，收購菱光過半股權，再攜手友好企業安富國際投資，收購東友 (5438-TW) 最高 30% 股權。

黃育仁透露，過去「東元阿嬤」把公司股份交給母親林和惠，如今母親失智、沒有行為能力，而父親黃茂雄卻把母親的資金，公開收購菱光和東友，此舉相當殘忍。

黃育仁強調，自己對家族財產沒有興趣，但資產有無合理使用，需要好好檢視與確認，而黃茂雄近期的舉動都是為了一個人，進而消滅自己的親人。

外界好奇黃茂雄袒護對象，黃育仁回應，若黃茂雄順利公開收購菱光與東友，最大受益者是東元現任董座邱純枝，若不是，也希望黃茂雄對外說明，為何如此袒護邱純枝。

黃育仁表示，自從離開東元董事會、推派董事候選人後，就有心理準備會被各種手段施壓，不過公開收購的程序複雜，每一步都要很小心，若對方倉促發動公開收購公司，可能容易出問題。

面對黃茂雄來勢洶洶收購兩家公司，黃育仁也啟動反併購應戰，旗下東友與菱光發函給達勝伍，表明以優於市場行情，買下保險業持有的鈺叡股票。

黃育仁表示，反併購過程還在進行中，預期會透過創投、科技業等內外部資金，不方便透露金額。