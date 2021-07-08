友達Q2營收956億元年增5成 創逾六年單季新高

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (8) 日公布 6 月營收，受惠第 2 季整體面板價格仍維持上揚，加上出貨成長，單月營收連兩個月站回 300 億元大關，達 339.37 億元，月增 5.7%、年增 57.1%，續創 2015 年 4 月以來新高，累計第 2 季營收 956.56 億元，季增 15.3%、年增 50.6%，同步創下 2015 年以來，逾六年單季新高。

出貨方面，友達 6 月面板總出貨面積達 219.8 萬平方米、月增 2.8%，累計第 2 季整體面板出貨面積達 640.3 萬平方米，季增 0.8%、年增 0.2%。

友達自去年以來受惠宅經濟、遠距商機發酵，帶動整體面板需求回溫，第 2 季各尺寸面板平均漲幅達約 10-20%，雖然友達第 2 季進行部分產線歲修，整體出貨並未大幅增加，但在價格走揚帶動下，單季營收衝上近 26 季新高，累計上半年營收達 1785.96 億元、年增 52.4%。

展望第 3 季，法人認為，受歐美逐步解封，將導致終端電視需求降溫，不過下半年仍有品牌面板整機庫存回補需求，加上面板價格呈現緩漲，尚未反轉向下，面板廠營運可望相對有撐，友達今年全年可望達成季賺百億元目標，毛利率也將寫下近年新高。

報價方面，研調機構 Witsview 7 月上旬面板報價出爐，各應用面板漲勢持續收斂，除 32、43、55 吋電視面板持平上月外，11.6 吋筆電面板也止漲，為近 1 年來首見，預期第 3 季整體面板報價呈現逐月緩漲趨勢不變。