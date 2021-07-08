宏碁6月營收叩關300億元 攀上近7年新高

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (8) 日公布 6 月營收，受惠筆電需求維持高檔，單月營收衝上 300.19 億元，月增 21%、年增 16.9%，創下 2014 年 7 月以來，近七年單月新高，累計第 2 季營收達 797.76 億元，季增 11.5%、年增 21.7%，上半年則達 1513.34 億元、年增 32.2%。

宏碁今年以來受惠遠距商機、宅經濟，動能維持高檔，5 月中旬由於國內疫情升溫，宏碁也迅速推出萬元筆電、新品搶市，帶動整體銷售進一步成長，統計第 2 季電競、遊戲相關產品及業務營收年增 35.7%，主打教育的 Chromebook 第 2 季營收也年增 41.8%。

除本業營收亮眼外，宏碁旗下金雞群第 2 季營收也保持成長，包含宏碁智通、安圖斯科技、倚天酷碁第 2 季營收年增幅均達逾 2 成，海柏特第 2 季營收也年增 9.1%，顯示多重事業引擎策略持續發酵。

展望未來，宏碁認為，下半年整體筆電需求仍大於供給，將持續與供應鏈合作追料、追櫃、趕工出貨，本季訂單能見度無虞，看旺電競、Chromebook 動能延續，力拚今年整體筆電出貨優於市場平均。

宏碁也將在明 (8) 日召開股東會，由董事長陳俊聖親自主持，預期也將通過去年盈餘分配，每股擬配發 1.5 元現金股利。