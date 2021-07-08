〈國內微解封〉餐飲可內用 經長：出現確診者須停業3天

中央疫情指揮中心今 (8) 日宣布，有條件放寬百貨、賣場、傳統市場、夜市餐飲內用，經濟部訂出防疫管理指引，讓業者有所依據，部長王美花指出，付款最好避免接觸，鼓勵消費者使用數位支付方式，若出現確診者，一定要快速應變，除了展開疫調外，還要停業 3 天。

餐飲業防疫指引方面，經濟部表示，必須在有隔板、採梅花座或可維持用餐時的社交距離條件下，提供內用服務，但餐飲服務人員要嚴格落實健康管理，加強餐飲場所環境消毒。顧客除了實施實聯制外，也要調整供餐方式，以個人套餐或分菜後再上桌，自助餐要以服務人員專人夾菜為原則。

百貨、賣場美食街部分，經濟部表示，出入口要加強人流管理，共同用餐區容留人數以總座位數 1/2 為上限，點餐櫃檯定期消毒，並提供酒精消毒設備供消費者使用，用餐區可設置消毒設備或洗手專區。

美食街用餐座位採梅花座間間隔方式，同時設置隔板，並確保 1.5 公尺安全防疫距離，餐點以個人套餐或盒餐方式提供，此外，經濟部也鼓勵消費多使用無接觸的數位支付方式，減少接觸感染風險。

若百貨賣場人員確診時，相關接觸人員要暫停工作，確診之專櫃以其為九宮格範圍內專櫃須停業，並進行清消，密切接觸病患者應居家隔離及採檢，確診者足跡所涉高風險區域進行環境清消及暫停營業至少 3 日。

傳統市場及夜市有條件開放飲食，禁止試吃活動及邊走邊吃，鼓勵預約外帶或外送；飲食、熟食攤須加裝遮罩或隔板，且攤台區 (吧台席) 需禁食，所有桌椅除裝置隔板並採梅花座，不同桌應保持 1.5 公尺距離；並改以個人式套餐，不共食，且顧客不得自助取餐，需由工作人員服務。

此外，市場、夜市搭配「人流管制措施」也是加強推動重點，包含設立出入口管制，落實顧客實聯制，若逾容留人數時暫緩入內；並採人車分流，必要時禁止馬路中間擺攤或其他營業降載方式處理。