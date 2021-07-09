拜登擬頒行政命令促進海運、鐵路市場競爭 助企業節省運輸成本

外媒引述知情人士稱，拜登政府計劃發布行政命令，解決海運和貨運鐵路市場的產業整合問題，促進市場競爭，並幫助企業壓低貨物運輸成本。

《華爾街日報》報導指出，拜登政府擬透過行政命令，要求聯邦海事委員會 (Federal Maritime Commission) 和地上交通運輸委員會 (Surface Transportation Board) 打擊產業整合與侵略性的定價策略，藉此壓低美國企業的高昂的貨物運輸成本。

白宮認為，大型航運公司的市場優勢，讓它們能夠要求不合理的費率，並動用權力收取延滯費等額外費用，使美國出口商付出龐大代價，因此將頒布行政命令，要求海事委員會採取措施保護美國出口商，打擊此類費用，並與司法部簽署合作備忘錄，改善在相關領域的調查行動。

熟悉行政命令的相關人士表示，目前全球三大海運聯盟控制著 80% 的航運市場，但在 2000 年時，全球 10 大航運公司僅掌控遠洋業務的 12%。

知情人士還稱，白宮將鼓勵地上交通運輸委員會考慮一項提案，即強迫貨運鐵路商必須提供運輸費率，使托運人能夠在擁有更多選擇的情況下，降低運輸成本。

1990 年代的整併潮，使美國僅剩 7 條一級貨運鐵路，雖然小布希 (George W. Bush) 當政時制定的 STB 合併規則已有效避免更多鐵路整併，白宮認為，目前整體產業狀況顯示，美國多數地區的鐵路系統仍處於雙頭壟斷狀態，客戶幾乎沒有議價的話語權。