〈美股盤後〉VIX飆！十年期美債殖利率下殺 四大指數全黑

週四 (8 日) Delta 變種病毒病例激增，為全球經濟復甦蒙上陰影，恐慌指數 VIX 飆升逾 17%，資金流入美債避險，十年期美債殖利率跌穿 1.3%，為 2 月以來最低，四大指數全黑，道瓊跌近 260 點，銀行股首當其衝，晶片股成重災區。

政經消息方面，《華爾街日報》報導指出，拜登政府擬透過行政命令，要求聯邦海事委員會 (Federal Maritime Commission) 和地上交通運輸委員會 (Surface Transportation Board) 打擊產業整合與侵略性的定價策略，藉此壓低美國企業的高昂的貨物運輸成本。

週三聯準會 (Fed) 公布 6 月貨幣政策會議紀要，官員們尚未認為經濟已經完全復甦，但關於緊縮政策的辯論已認真展開。目前聯準會資產負債表突破 8 兆美元，週四紐約聯邦準備銀行宣布將從 7 月 12 日起逐步出售手上的公司債。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.85 億例，死亡數突破 400 萬例，美國累計確診超過 3378 萬例，累計死亡數超過 60.6 萬。印度累計確診超過 3070 萬例，巴西累計確診 1890 萬例。

全球新冠死亡人數已超過 400 萬，世界衛生組織 (WHO) 敦促各國對解封抱持謹慎態度。

經濟合作與發展組織 (OECD) 秘書長 Mathias Cormann 警告，新冠疫情仍是全球經濟復甦的最大風險，呼籲已開發國家通過疫苗接種計劃協助開發中國家。

週四 (8 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 259.86 點，或 0.75%，收 34,421.93 點。

標普 500 指數下跌 37.31 點，或 0.86%，收 4,320.82 點。

那斯達克指數下跌 105.3 點，或 0.72%，收 14,559.8 點。

費城半導體指數下跌 38.9 點，或 1.19%，收 3,222.8 點。

標普 11 大板塊全數淪陷，金融、工業和材料板塊領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅亞馬遜獨強。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.92%；臉書 (FB-US) 跌 1.38%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.13%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.94%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.90%。

道瓊成分股多收低。波音 (BA-US) 上漲 2.18%；雪佛龍 (CVX-US) 跌 0.32%；Salesforce (CRM-US) 下跌 1.03%；高盛 (GS-US) 下跌 2.40%；3M (MMM-US) 跌 0.81%。

費半成分股盡墨。博通 (AVGO-US) 漲 0.20%；英特爾 (INTC-US) 跌 1.02%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.74%；美光 (MU-US) 下跌 1.42%；AMD (AMD-US) 跌 0.88%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 2.30%；高通 (QCOM-US) 跌 1.20%。

台股 ADR 齊黑。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.32%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.33%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.96%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.85%。

企業新聞

中國國家市場監督管理總局宣布，依法對互聯網領域 22 起違法實施經營者集中案件開罰，阿里巴巴、騰訊、滴滴在內五大電商平台分別遭處以人民幣 50 萬元罰款。滴滴週四延續跌勢，滴滴 (DIDI-US) 大跌 5.92% 至每股 11.21 美元。

其他中概股也跌跌不休，阿里巴巴 (BABA-US) 下跌 3.84% 和百度 (BIDU-US) 下跌 3.74%。

空白支票公司 Gores Guggenheim-U (GGPIU-US) 大漲 7.29% 至每股 10.75 美元。外媒傳出，電動汽車製造商 Polestar 與 Gores Guggenheim-U 洽談合併上市事宜。

美國 36 個州及哥倫比亞特區對 Alphabet 旗下的 Google 提起訴訟，稱其違反反壟斷法。Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.13% 至每股 2,500.88 美元。

儘管高盛提高了 AMD 目標價，Oppenheimer 提高 Nvidia 目標價，但 AMD 週四下跌 0.88% 至每股 89.74 美元。Nvidia (NVDA-US) 下跌 2.30% 至每股 796.11 美元。根據德國 3DCenter 網站最新統計報告，AMD 與 Nvidia 顯示卡價格高峰落在 5 月中，該價格迄今持續崩跌。

比特幣暴跌重傷對加密貨幣敏感的股票，Coinbase (COIN-US) 下跌 3.05%、MicroStrategy (MSTR-US) 下跌 3.35%、Square (SQ-US) 下跌 3.60%。

經濟數據

美國上周 (7/3) 初領失業金報 37.3 萬人，預期 35 萬人，前值自 36.4 萬人上調至 37.1 萬人

美國上周 (6/26) 續領失業金報 333.9 萬人，預期 335 萬人，前值自 346.9 萬人下調至 348.4 萬人

華爾街分析

Bokeh Capital Partners 創始人 Kim Forrest 表示：「Fed 昨天的會議紀要顯示未來將放緩購債，儘管 10 年期債券殖利率較低 (表明需求增加)，看起來債券人士正在無視 Fed 未來的舉措。」

美國經濟復甦可能已經見頂擔憂籠罩，National Securities 首席市場策略師 Art Hogan 表示：「就像認為高通膨將是暫時的，轉向擔心經濟增長將是暫時的。」

Granite Investment Advisors 分析師 Timothy Lesko 表示：「當經濟增長加速，同時通膨和利率保持低位，股市處於金髮姑娘階段...Delta 變種病毒病例激增，引發人們對經濟成長將放緩的擔憂。」

Timothy Lesko 稱：「幾週前股市過熱，現在好像太冷。由於美股處於歷史高點且部分估值過高，市場的經濟放緩可容忍度很低。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主