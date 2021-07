中壽新科董座 馬籍譚碩倫出任

中國人壽今 (8) 日召開董事會,通過推舉馬來西亞籍 Mr. Saloon Tham(譚碩倫) 擔任董事長。

中壽表示,未來將借重譚碩倫豐富的國際保險經驗,在現有紮實的基礎下,帶領中壽朝向國際化發展,並將與開發金總經理龐德明先生共同推動集團各項業務創新,執行「ABCDE」5 大新策略,致力於加速成長、數位創新以及資產配置,領導中壽推動各項營運與發展計畫,開創新局,再創高峰。

中壽指出,譚碩倫壽險經驗超過 30 年,歷任東京海上亞太區執行長、友邦人壽泰國 (AIA Thailand) 執行長、安聯集團 (ALLIANZ SE) 亞太區總經理、安達保險集團 (Chubb Group) 轄下安達人壽 (ACE Life) 亞太區總裁、北京華泰人壽 (Huatai Life) 總經理、台灣紐約人壽副執行長等職務。

中壽表示,譚碩倫負責管理壽險業務區域涵蓋臺灣、美加地區、中國、新加坡、泰國、菲律賓以及印尼等地,並具多項專業證照,包括美國精算學會 (Society of Actuaries) 正會員、加拿大精算學會 (Canadian Institute of Actuaries) 正會員、北美精算師學會 (American Academy of Actuaries) 正會員、美國壽險規劃師 (Chartered Life Underwriter) 等,將借重譚碩倫先生豐富的國際保險經驗及專業能力,再創另一波成長高峰。