國內分行撐著 國銀前5月稅前盈餘1456億元 年增5.1%

5 月本土疫情爆發股市動盪，連帶衝擊銀行投資獲利表現，根據金管會統計，全體國銀 5 月稅前盈餘共 1456 億元，雖比去年同期增加 5.1%，但國內分行因股市重挫，單月投資淨收益較去年同期減少約 88 億元。

金管會 8 日公布國銀前 5 月獲利，前 5 月稅前盈餘 1456 億元，其中國內分行稅前盈餘約 939 億元，較去年同期增加 134 億元；但國際金融分行業務 (OBU) 稅前盈餘 384.4 億元，年減 54.7 億元。

金管會銀行局副局長林志吉表示，國銀總行前 5 月放款則受惠於經濟回溫、消費性貸款增加帶動，累計前 5 月放款增幅超過 9000 億元，放款淨利息約 1556 億元，較去年同期增加 209 億元。

此外，包括財富管理、信用卡手續費等收入合計也有 796 億元進帳，約比去年同期增加 72.7 億元，整體而言，放款淨利息與相關業務手續費進帳，填補投資收益縮水的缺口。

至於 OBU 部分，金管會分析，OBU 獲利衰退主要放款縮水有關，前 5 月放款大減 2284 億元，導致利息淨收益減少 67.8 億元，研判與疫情衝擊，銀行授信業務轉趨謹慎有關。