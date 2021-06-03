國銀1-4月大賺1200億元 僅大陸分行獲利年衰退近45%最慘

金管會今 (3) 日公布國銀最新獲利狀況，國銀 1-4 月稅前盈餘達 1200.5 億元，但投資收益較去年同期減少，年增率僅 7.8%，雖然國內總分行獲利年增超過 2 成，但大陸分行衰退近 45%，表現最疲弱。

金管會今日公佈本國銀行總行、OBU、海外分行、大陸地區分行 4 月、1-4 月稅前盈餘，4 月國銀全行稅前盈餘單月賺 302.9 億元，較前月與去年同期都呈現衰退，月減 5.5%、年減 0.5%。

但海外分行獲利卻大躍進，4 月稅前盈餘 34.5 億元，月增 143.5%、年增 147.2%，雙雙翻倍成長；國內總分行、OBU 的 4 月獲利分別為 191.8、72.5 億元，都較前月衰退。

統計國銀今年 1 至 4 月全行稅前盈餘為 1200.5 億元，年增 86.6 億；銀行局副局長黃光熙表示，手續費收入比去年同期增加 49 億元，利息淨收益增加 4.9 億元，加上少提列呆帳準備 72.6 億元，但投資獲利反而較去年同期少了 34.6 億元，一來一往下，國銀前 4 月獲利僅較去年同期小增 7.8%。

就國銀 1-4 月稅前盈餘來看，光國內總行就貢獻 791.1 億元，年成長 20.3%，海外分行獲利也較去年同期小增 1.7%；只有國際金融業務分行 (OBU)、大陸分行 1-4 月獲利續弱，分別較去年同期衰退 11.6%、44.9%。