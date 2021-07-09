智邦董事會改選 6重量級獨董加速變革維新

網通大廠智邦 (2345-TW) 8 日召開股東會，並完成董事改選，除了 3 席董事連任，其餘 6 席均為新任獨董，智邦表示，將加速公司變革維新。

智邦新出爐的董事會中，除了寬鑫投資、黃國修、廷信代表人杜恒誼連任董事外，新任獨董包含前勤業眾信會計師事務所總裁黃樹傑，前台北榮民總醫院院長李發耀、前日本伊藤忠商社執行長 Eizo Kobayashi。

此外，智邦也找來多位投資及新創背景的獨董，包含多年深厚國際投資銀行經驗的郭明鑑、Ankur Singla 創立多家網通技術新創公司、Avigdor Willenz 則為全球知名新興科技投資人。

智邦今日完成新任董事改選後，也訂於 7 月 16 日召開第一次董事會，推選新任董事長；而智邦股東會也承認去年財報，並通過每股配息 6.5 元，若以今日收盤價 334.5 元計算，現金殖利率 1.91%。

智邦董事長郭飛龍表示，隨著全球 5G 行動寬頻網路的陸續布建，網路頻寬需求高速成長，雲端應用持續增加，以及高速安全的應用服務需求，都將帶動網路通訊設備創新。

另外，人工智慧及物聯網的趨勢，開放架構及軟體定義 IT，也將需要大量的整合性網路設備，帶動新一波商機。