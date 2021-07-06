疫情干擾智邦6月營收雙減 Q2仍繳同期新高

網通大廠智邦 (2345-TW) 今 (6) 日公告 6 月營收 45.17 億元，月減 8%、年減 5.7%，雖然受到疫情影響導致單季營收下滑，但第二季仍以 140.53 億元，季增 6.5%、年增 11.3%，繳出同期最佳，而另一大廠中磊 (5388-TW) 第二季營收近百億元，也寫同期新高。

智邦上半年營收 272.51 億元，年增 11.9%，竹南廠已在 6 月底恢復正常運作，智邦表示，目前同事已健康返回工作崗位，但疫情風險仍在，將機動調整應對，精實工作內容。

至於疫情造成的影響，根據智邦內部估算，6 月實際影響數與原先重訊預估相近，而疫情期間增加支出費用，包含自行篩檢、人員安置等，初估金額約為 1200 萬元。

至於中磊 (5388-TW)6 月營收 35.9 億元，月增 15%、年減 1.3%；第二季營收 99.9 億元，季增 4%、年增 8%；上半年營收 195.8 億元，相較於去年同期營收 160.6 億元，年增 22%。

中磊第二季及上半年皆創歷年同期新高記錄，公司指出，受惠於全球零接觸經濟興起，帶動數位轉型潮，加速頻寬基礎設施升級，光纖接取設備、DOCSIS 3.x Cable 產品、商用網通設備及智慧物聯網應用等市場需求強勁。