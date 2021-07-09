〈東元改選前哨戰〉黃茂雄、董座發公開信 回應黃育仁言論

東元 (1504-TW) 集團會長黃茂雄長子黃育仁 8 日晚間針對經營權提出多項看法，對此，黃茂雄、東元董事長邱純枝以及菱光等三大股東，晚間發出公開信，對於黃育仁諸多質疑，一一回應。

黃茂雄表示，對於黃育仁種種指摘，身為父親感到非常傷心和失望，黃育仁的不實言行，更加重教子無方的不安，深感愧對關心的社會大眾。

黃茂雄指出，父子關係被拿來作為爭取經營權的攻擊手段，個人願意承擔，但育仁作為已嚴重傷害公司、家庭、阿嬤、母親、甚至弟妹以及周遭的親戚朋友們，也對社會做了一個極為不良的示範。身為父親感到萬分的痛心，也覺得非常遺憾。

他說，過去育仁不論言行如何，自己都選擇包容，但是公然捏造不實言論攻擊無辜的家人和公司的邱董事長，還是要痛心地給予譴責。

另外，有關公開收購案一切遵照法令辦理，爭取經營權應該讓外界看到的是品格和能力，而不是用激烈的方式來達到訴求。

黃茂雄表示，黃育仁的言論已經失去身為一個家庭成員和上市公司董事長應有的份際，甚至超過法律邊緣，猶不自知，請先冷靜理智面對公司經營的現實，不要繼續沈溺於個人權位的鑽營。

黃茂雄強調，一向公私分明，也以此教育子女，希望都能奉公守法，循規蹈矩，話已至此，沈重奉勸育仁先生懸崖勒馬，不要鑄成無可挽回的遺憾。

邱純枝表示，黃育仁以不實之語言毀謗本人和東元電機公司形象，已嚴重侵害個人名譽，更造成東元電機股份有限公司之商譽損失，個人深表遺憾。

邱純枝指出，自 1997 年進入東元電機擔任財務處長以來，一直競競業業，以專業經理人之角色為公司盡綿薄之力，如今能以東元電機董事長一職為社會貢獻己身之力，實為本人努力向上，也歸功於台灣社會的公平競爭發展，讓女性能有發揮的空間。但若如黃育仁所誣指，不但將台灣數十年來的兩性平權毀於一旦，更是抹煞了國內所有女性企業家的努力向上精神。

邱純枝表示，今年 5 月 31 日已對黃育仁提出毀謗告訴，不料今日竟再度針對本人做出嚴重毀謗，實為累犯行為，只能追加告訴，期待司法能還清白，也希望藉由司法的公平公正，能端正若干人士為達一己私利，卻不顧一切毀損他人聲譽的惡劣行徑。

邱純枝強調，黃育仁為爭取東元電機董事長一職，不惜一再捏造不實指控，其行逕令人髮指，呼籲黃育仁請以正當行動、公平競爭，東元是守法合規的優良公司，需要的是光明磊落、正派經營的領導人，若只因覬覦董事長大位，即發表如此不堪之言論，本人深感遺憾。

邱純枝認為，名位榮利只是一時，清白聲譽伴隨一生，沈痛否認黃育仁不實指控，並重申將為個人清白名譽，勇敢奮戰。

菱光則將在明 (9) 日召開股東會，其主要股東東元電機、東安投資及光元實業聯合發表「致股東公開信」，向董事長黃育仁提出質疑。

三大股東強調，縱使無法再擔任公司董監事，仍會繼續就黃育仁於第八屆董事長任內，涉嫌不法情事予以究責，以彰公義，並維護菱光科技及股東之權益。

三大股東表示，菱光四年營收減少近 10 億元，獲利一路下滑，今年第一季菱光的淨利率不到競爭對手的一半且 ROE 數字更是連年下滑、公司治理位居後段班。

三大股東認為，黃育仁頻要求其他公司改革創新，公司產品未創新，也不見經營績效改善，黃育仁如何向菱光股東交待。

三大股東除了質疑黃育仁經營菱光科技的能力，同時也抨擊黃育仁個人未持有菱光及東元股份，卻耗用菱光資源來爭取東元經營權，實非正當之舉；再者，菱光為上市公司，黃育仁一再利用公司經費，涉嫌違法支付東元股東會委託書徵求費。