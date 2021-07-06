〈東元改選前哨戰〉7/23召開股東會 父子經營權之爭正面對決

東元 (1504-TW) 董事會今 (6) 日決議，股東會將順延至 7 月 23 日召開，地點為東元電機中壢廠，集團會長黃茂雄與其長子黃育仁的經營權之爭，也將正面對決。

東元將全面改選董事會，董事長邱純枝特別發出新聞稿呼籲，股東會將嚴格遵守防疫規定，一定讓股東有充分的參與權及投票權，呼籲所有股東也能夠謹遵防疫規定，配合主辦單位議程進行，讓股東會理性、有序地順利完成。

東元將改選 7 席董事、4 席獨董，依照電子投票結果來看，黃茂雄陣營提名候選人，拿下過半票數、約 62%；被視為改革派的黃育仁陣營，提出的討論事項轉投資事業檢討改進案，有過半反對票，顯見黃茂雄陣營暫時領先。

東元表示，大股東黃茂雄、寶佳、華新三方憑藉持有股權，對於公司推出的候選人，有把握贏得多數席次，繼續掌握經營權，推動既定的發展策略，預期另一組董事候選名單，將取得少數若干席次。

東元指出，坊間以四方勢力來形容此次董事改選，但事實上，三大主要股東具備高度的共識，並共推董事人選，展現「股東共治」精神，且三大股東均投入大量資金取得股權，是真正具有股東代表性的一方。