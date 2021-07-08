關注焦點：

周四：FOMC 會議紀錄 (02：00)

周五：中國 PPI / CPI (09：30)

今日重要經濟資料：

14：00 德國 5 月經季調出口月率 ‧ 預測 + 0.5%‧ 前值 + 0.3%

14：00 德國 5 月經季調進口月率 ‧ 預測 - 0.5%‧ 前值 - 1.7%

14：00 德國 5 月經季調貿易收支 ‧ 預測順差 159 億 ‧ 前值順差 159 億

20：30 美國初請失業金人數 (7 月 3 日當周)‧ 預測 35 萬 ‧ 前值 36.4 萬

20：30 美國初請失業金人數四周均值 (7 月 3 日當周)‧ 前值 39.275 萬

20：30 美國續請失業金人數 (6 月 26 日當周)‧ 預測 333.5 萬 ‧ 前值 346.9 萬

7 月 9 日 (星期五)

03：00 美國 5 月消費者信貸 ‧ 預測增加 184.0 億 ‧ 前值增加 186.1 億

今日概論

美國標普 500 指數和納斯達克指數周三刷新收盤紀錄，此前美國聯邦儲備理事會 (FED) 會議記錄顯示，決策者可能尚未準備好開始收緊政策。美聯儲 6 月政策會議記錄顯示，與會委員上月認為，經濟復甦的進一步實質性進展“普遍被認為尚未實現”，但他們一致認為，需要準備好，如果通脹或其他風險成為現實，便採取行動。

本週要聞：

美國 6 月 MARKIT 綜合 PMI 終值為 63.7

美國 6 月 MARKIT 服務業 PMI 終值為 64.6

美國 ISM6 月非製造業指數為 60.1

今日概論

美國標普 500 指數和納斯達克指數周三刷新收盤紀錄，此前美國聯邦儲備理事會 (FED) 會議記錄顯示，決策者可能尚未準備好開始收緊政策。美聯儲 6 月政策會議記錄顯示，與會委員上月認為，經濟復甦的進一步實質性進展“普遍被認為尚未實現”，但他們一致認為，需要準備好，如果通脹或其他風險成為現實，便採取行動。

本週要聞：

美國 6 月 MARKIT 綜合 PMI 終值為 63.7

美國 6 月 MARKIT 服務業 PMI 終值為 64.6

美國 ISM6 月非製造業指數為 60.1

XAU 倫敦黃金 - 金價觸底抽升後，當前陷於拉据局面

金價周三於 1800 美元關口附近持穩，此前美國聯邦儲備理事會 (FED)6 月會議記錄顯示，官員們認為經濟復甦尚未實現“實質性進展” 目標。整體會議紀錄沒有出乎市場太大意外，對金價影響亦極為有限，市場亦在等待帶領金價走向的新一個觸發因素。美聯儲上月出人意料地轉向鷹派立場，導致 6 月金價急挫 7%。

而在技術方面，金價在受制近三周時間後，終在本周早段突破 100 天平均線，目前 100 天線處於 1789 美元，雖然金價在突破此區後，未見有較具規模的上延幅度，但同樣地過去兩個交易日向下則會以此為依據，故若論短期走勢，可以此為依據，亦即若重返此下方，金價仍告承壓，較大支持位回看 1783 以至 1760 美元。反之，金價可繼續持穩其上，有望正重整旗鼓，當前一個考驗將是位於 1815 美元的 25 天平均線，預料需突破此區才見金價另一反撲的展開。以自六月起始的累計跌幅計算，38.2% 的反彈度為 1813，擴展至 50% 及 61.8% 的幅度則分別為 1833 及 1852 美元。不過，觀乎金價已連升六個交易日，而 RSI 及隨機指數亦已陷於超買區域多日，金價回跌休整的機會料會稍高一些。

SPDR Gold Trust 黃金持有量：

6 月 21 日–1,049.56 噸

6 月 22 日–1,049.56 噸

6 月 23 日–1,046.65 噸

6 月 24 日–1,042.87 噸

6 月 25 日–1,042.87 噸

6 月 28 日–1,045.78 噸

6 月 29 日–1,045.78 噸

6 月 30 日–1,045.78 噸

7 月 1 日–1,043.16 噸

7 月 2 日–1,042.58 噸

7 月 5 日–1,042.58 噸

7 月 6 日–1,042.23 噸

7 月 7 日–1,040.48 噸

7 月 7 日上午定盤價：1804.25

7 月 7 日下午定盤價：1804.65

倫敦黃金 7 月 8 日

預測早段波幅：1795 – 1805

阻力位：1812 – 1819 – 1828

支持位：1785 – 1776 – 1768

XAG 倫敦白銀 - 銀價再陷弱勢盤整格局

倫敦白銀方面，銀價周二升見 26.76 美元後，受制於 25 天平均線而回落，目前 25 天線處於 26.63，若短期仍未能闖出此區，銀價或仍陷於弱勢盤整階段；而其他技術指標吏見是透露出未為一致的訊號，故可能短線延續盤整的機會較大。向上較大阻力看至 27.25 及 27.85 美元。至於支持關鍵指向 25.50 美元，這是近期兩度險守著的關口，若以後此區一旦失守，可能觸發新一波的大型跌勢；較近的下試目標料為 3 月低位 23.76 美元。

iShares Silver Trust 白銀持有量：

6 月 21 日–17,594.72 噸

6 月 22 日–17,551.46 噸

6 月 23 日–17,493.78 噸

6 月 24 日–17,450.53 噸

6 月 25 日–17,395.73 噸

6 月 28 日–17,395.73 噸

6 月 29 日–17,453.41 噸

6 月 30 日–17,361.13 噸

7 月 1 日–17,361.13 噸

7 月 2 日–17,353.61 噸

7 月 5 日–17,353.61 噸

7 月 6 日–17,353.61 噸

7 月 7 日–17,295.94 噸

倫敦白銀 7 月 8 日

預測早段波幅：25.85 – 26.15

阻力位：26.35 – 26.65 – 27.15

支持位：25.65 – 25.15 – 24.75

EUR 歐元 - 美元持穩，會議記錄反映美聯儲偏鷹程度合乎預期

美元周三小幅走高，此前美國聯邦儲備理事會 (FED) 公布的最新政策會議記錄錄顯示，決策者在會上討論了通脹和金融穩定擔憂，但沒有大意外。美聯儲 6 月政策會議記錄顯示，與會委員上月認為，經濟復甦的進一步實質性進展“普遍被認為尚未實現”，但他們一致認為，需要準備好，如果通脹或其他風險成為現實，便採取行動。會議記錄發布後，美元小幅回落，隨後逆轉走勢，小幅走高。

美元指數走勢，圖表可見，在六月上旬指數守住 89.50 的支撐水準後，則持續維持探高，至上周五止步於 92.76。在此段上升過程中，指數突破重要的 91.50 的頸線位置，雖然在 6 月下旬曾一度回吐，但亦在此獲見支撐，故此，估計若美指繼續可持於此區之上，可望美指仍有重新走穩的傾向。以自 2020 年 3 月高位 102.99 的累計跌幅計算，38.2% 的反彈幅度看至 94.45，50% 及 61.8% 分別為 96.10 及 97.75 水準。較近阻力看至 100 個月平均線 92.90 水平。至於向下較大支持參考 90 關口以至 1 月份低位 89.21。

歐元兌美元觸及三個月低點，此前德國公布的數據引發了對經濟復甦力度的疑慮。德國 ZEW 經濟研究院稱，德國 7 月投資者信心跌幅大於市場預期，但仍維持在較高水位，對經濟強勁復甦的預期升高。

歐洲央行在一份聲明中表示，由於計劃在周四宣佈其策略評估結果，將把 6 月政策會議記錄的公佈日期推遲一天至周五。歐洲央行在 6 月重申了其超寬鬆政策立場，並表示將在第三季維持加快後的購債步伐

歐元兌美元在周三進一步失守又一重要關卡 1.18，本月曾兩日探試此關亦守住，但如今失守後，若短期未可扳回此區上方，可望歐元仍續作下試，下一目標將直指 1.17，此前已在 3 月底險守著並開展強勁反撲至 1.22 水準上方，故需多加留意若此趟失守，歐元有機會將開展近一年多來更為猛烈的跌勢，這是因為由 2020 年 11 月至今，明顯可在圖表看至歐元兌美元正形成了一組雙頂型態，僅以 5 月 25 日高位 1.2266 以及 3 月 31 日低位 1.1702 的 564 點的相距幅度計算，雙頂延伸的潛在技術目標可看至 1.1138，這將視為中長期的下探目標。至於當前較近的延伸支持可先留意 2020 年 11 月 4 日低位 1.1602，而 1.15 這個半百關口亦是值得參考的支持依據。阻力位就回看本周未能回破的 1.19 以及兩周前未能回破的 1.20 關口，較大阻力預估在 50 天平均線 1.2060。

本週要聞：

歐盟上調今明兩年經濟增長預估，但對新冠變種病毒風險發出警告

歐洲央行將推遲到周五公布 6 月會議記錄

預估波幅：

阻力 1.1900 - 1.2000 – 1.2060*

支持 1.1700*** – 1.1500 – 1.1138

JPY 日圓 - 美元受阻 111 關口

美元兌日圓走勢，圖表見 RSI 及隨機指數剛自超買區域回落，而近幾個交易見匯價受制 111 的阻力水準，若短線仍未能作出突破，可望美元兌日圓將呈回吐壓力。較近支持先看 25 天平均線 110.30 及 109.10；支持關鍵將會指向 4 月低位 107.46，若失守此頸線位置，料將加劇沽壓。以年內的累計升幅計算， 50% 及 61.8% 的調整幅度分別為 106.75 及 105.75。至於向上較大阻力預估在 111.70 以及去年高位 112.21 水平。

預估波幅：

阻力 111.00* –111.70 – 112.21

支持 110.30 –109.10 – 107.46 – 106.75

GBP 英鎊 - 受央行總裁鴿派言詞打壓，英鎊延續探低

技術圖表可見，10 天平均線在已跌破了 25 天平均線，同時匯價亦已失守 25 天平均線，故在此之後，英鎊兌美元亦一路拾級下行，目前 25 天線處於 1.4030 水準，估計若匯價繼續居於此區下方，可望英鎊仍有下試壓力。目標先會指向 200 天平均線 1.3640。若以自去年九月起始的的累計升幅計算，38.2% 的回調幅度看至 1.3645，擴展至 50% 及 61.8% 的幅度則分別為 1.3455 及 1.3270 水平。較近阻力預估在 1.3940 水準。

預估波幅：

阻力 1.3940 - 1.4030 - 1.4100*

支持 1.3640 - 1.3455 – 1.3270

CHF 瑞郎 - 美元稍呈靠穩，觀望本周數據

在周二上漲後，美元於周三明顯處於窄幅，市場人士在等待美國聯邦儲備理事會 (FED) 上次政策會議的記錄。此前美元走高，一方面因數據拖累歐元表現，歐元兌美元周二曾觸及 1.1806 美元的三個月低點。德國 ZEW 經濟研究院稱，德國 7 月投資者信心跌幅大於市場預期。另外一項數據顯示，受歐元區以外國家需求疲軟以及資本和中間產品合同減少的影響，5 月德國制商品的訂單意外下降，為 2020 年第一次封鎖以來的最大幅度下滑。而其他對風險敏感的貨幣受到打擊。此前油價突然暴跌，石油輸出國組織 (OPEC) 與產油國盟友組成的 OPEC + 取消協商。

美元兌瑞郎方面，匯價自五月中旬以來大致於 0.8920 水準附近築起底部，至六月中旬更升破 0.91 的區間頂部，即使其後一度回調亦站穩於 0.91 水準上方，而圖表見 RSI 及隨機指數維持上行，預料美元兌瑞郎仍有繼續上試的空間。以自 4 月初位 0.9472 起始的累計跌幅計算，61.8% 的回升幅度會看至 0.9265。較大阻力預估在 100 周平均線 0.9410 以及 0.9500 水準，進一步料為 0.9620。至於下方支持料為 0.90 關口，下一級預估在 0.8870 以至 1 月低位 0.8754 水平。

預估波幅：

阻力 0.9265 – 0.9410 – 0.9500 – 0.9620

支持 0.9100* – 0.9000 – 0.8870 - 0.8754

AUD 澳元 - 澳元衝高後再復承壓

澳元兌美元走勢承壓，之前澳元在周二一度衝高，當日澳洲央行朝著縮減刺激計劃邁出第一步推動澳元走高，但之後已回吐漲幅；澳洲央行宣佈了第三輪量化寬鬆計劃，儘管規模比前兩輪要小，但仍將 0.1% 的三年期債券收益率目標限於 2024 年 4 月到期債券。

技術圖表所見，雖然周五澳元兌美元稍微跌破 250 天平均線，但之後已見扳回至此區之上，而此前在 6 月中旬澳元亦曾下探此指標，其後險守後回升，目前 250 天平均線位於 0.7495；配合 RSI 及隨機指數正自超賣區域有初步回升的跡象，或可望澳元兌美元短期有重新走穩的傾向。以五月至今的累計跌幅計算，38.2% 的反彈幅度為 0.7635，擴展至 50% 及 61.8% 幅度則分別看至 0.7685 及 0.7730 水平。至於向下較大支持料為 0.7450 及 0.7380，進一步參考 200 周平均線 0.7240 水準。

預估波幅：

阻力 0.7495 - 0.7635 - 0.7685 – 0.7730

支持 0.7450 - 0.7380 – 0.7240

NZD 紐元 - 數據支撐紐元走穩

技術走勢而言，此前由五月初開始，紐元兌美元曾三度下探位於 0.7120 附近的頸線，並終在 6 月中旬失守引發隨後的挫跌，在上月下旬的反撲向上正是受制於此頸線，而至今又再探試著此區位置，故要慎防若本周未能更進一步突破此區，將有機會形成一記技術後抽，其後或會醞釀新一波跌勢；而圖表亦見 RSI 及隨機指數亦正自超買區域掉頭回落，也示意著紐元的回跌傾向。目標先指向 0.70 關口上月低位 0.6923，進一步預估在 0.6850 及 0.6720 水平。而向上較大阻力料為 50 天平均線 0.7155 以至 5 月高位 0.7316。

預估波幅：

阻力 0.7120* – 0.7155 - 0.7316

支持 0.7000 - 0.6923 – 0.6850 – 0.6720

CAD 加元 - 油價挫跌拖累加元走勢

加元周二顯著走弱，受到油價挫跌所拖累。OPEC + 停止供應政策協商，主因是沙特阿拉伯和阿聯酋存在分歧，阿聯酋反對延長疫情導致的需求下降後的供應限制。會談破裂令人們擔心，限制產量以避免價格下跌的協議將破裂，導致供應大量湧入市場。OPEC 上周五投票決定從 8 月到 12 月將日產量提高約 200 萬桶，並將剩餘的減產措施延長至明年年底，但阿聯酋的拒絕令協議受阻。

美元兌加元走勢，匯價自 5 月以來盤穩於 1.20 關口上方，並自上月中旬開始脫離此關口，當前將留意 100 天平均線，這段時期向上一直未能明確作出突破，如今已見初步突破目前位於 1.2380 的 100 天線，若後市可繼續持於此區之上，則可望美元有維持走高的動力。從去年 11 月的下跌幅度計算， 38.2% 的反彈幅度在 1.2530，擴展至 50% 及 61.8% 的反彈幅度將分別看至 1.27 及 1.2860 水平。至於較近支持料為 25 天平均線 1.2275 及 1.22 水準，下方支撐將繼續留意 1.20 關口。

預估波幅：

阻力 1.2530 – 1.2700 - 1.2860

支持 1.2380 - 1.2275 - 1.2200 – 1.2000*

CL 紐約期油 - 油價續處走弱，沙特和阿聯酋仍陷於僵局

油價周三下跌逾 1 美元，盤中再次呈現拉鋸走勢，投資者擔心本周石油輸出國組織 (OPEC) 和其盟友組成的 OPEC + 聯盟的磋商破裂可能意味著供應將增加，而非減少。在主要產油國沙特和阿聯酋的分歧導致磋商破裂後，原油市場在過去兩日一直較為震盪。美國原油期貨結算價報每桶 72.20 美元，下跌 1.17 美元，跌幅 1.6%。OPEC + 仍維持著近 600 萬桶 / 日的減產力度。預計供應將會增加，但該聯盟為期三天的會議未能消除沙特和阿聯酋之間的分歧。三名 OPEC + 消息人士稱，俄羅斯目前正牽頭彌合沙特和阿聯酋之間的分歧，以幫助達成在未來數月提高石油產量的協議。

紐約期油在本周初創出高位後，未能延續漲勢，反而隨著負面消息而出現近月難得可見的顯著回吐，估計短線仍會陷於反覆偏軟的狀況。如果以自五月的累計漲幅計算，38.2% 的回吐幅度為 71.10 美元，相當前周三一度觸及的低位，可預料若後市再而下破此區，油價回吐幅度有機會延展至 69.25 及 67.40 美元。較大支撐參考 100 天平均線 65.25 美元。至於阻力位先留意 75 水準，下一關鍵在 77 美元，2018 年 10 月高位 76.90 止步於此，來到本周亦是過門而不入，只觸高至 76.98，故若後市能衝破 77 美元將別具意義，有望先以 80 美元關口為下一目標。

預估波幅：

阻力 75.00 – 77.00** – 80.00

支持 71.10* – 69.25 – 67.40 – 65.25

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)