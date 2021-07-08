〈台幣〉外資瘋狂匯出 放量貶破28關卡 探逾7周低點

國際美元持續強勢，亞幣今 (8) 日普遍走貶，新台幣兌美元應聲貶破 28 元整數關卡，外資偏向匯出，使得匯價一度貶至 28.071 元，終場收在 28.034 元，貶值 4.1 分，創逾七周以來的低點，台北及元太外匯市場總成交值放大至 19.1 億美元。

台股今天上沖下洗震盪近 200 點，在航運股止跌回穩的帶動下，指數翻紅小漲 15 點，收在 17866 點，成功守住短均，不過，三大法人持續站在賣方，聯手賣超 63.54 億元，其中，外資賣超 38.89 億元。

匯市方面，新台幣兌美元以 27.985 元開盤，升 0.8 分，隨即由升轉貶，下探 28.071 元，貶值達 7.8 分，尾盤在出口商進場拋匯支撐下，貶幅收斂，以 28.034 元作收，貶值 4.1 分。

今天外資、出口商交投熱絡，台北外匯市場成交值明顯放大，來到 13.29 億美元，元太外匯市場成交值 5.81 億美元，合計達 19.1 億美元。

觀察亞幣表現，南韓新一波疫情升溫，使得韓元兌美元大幅貶值 0.6%，新加坡幣、人民幣約貶值 0.25-0.27%，菲律賓幣與台幣同步走貶，日圓兌美元則逆勢升值 0.77%。