〈能源盤後〉美原油、汽油庫存大降 激勵油價上升 唯受限OPEC+僵局

週四 (8 日) 交易，原油期貨價格收高，EIA 數據顯示，美國原油庫存和汽油庫存大幅下降，但 OPEC 強權會員國針對生產計劃存有爭議，全球供應狀況的不明確性持續縮限原油漲幅。

EIA 週四公布，上週 (7/2 止) 美國原油庫存減少 690 萬桶，汽油庫存下降 610 萬桶、蒸餾油庫存增加 160 萬桶。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週美國原油庫存減少 620 萬桶、汽油庫存下降 170 萬桶、蒸餾油庫存增加 140 萬桶。

瑞穗證券能源期貨執行董事 Robert Yawger 表示，「在連續數週令人失望後，終於看到汽油的夏日駕駛季最佳報告。在每年的這個時候，市場需要強勁的汽油基本面來引領走高，而不是伊朗和 OPEC + 的頭條新聞，因為那些消息單純推高原油，並將汽油遠遠拋在身後。」

8 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 74 美分或 1%，收每桶 72.94 美元。盤中低點在每桶 70.76 美元。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 69 美分或 0.9%，收每桶 74.12 美元。

8 月交割的汽油期貨價格上漲 4.92 美分或 2.2% ，收每加侖 2.2552 美元。

8 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.5%，收每加侖 2.1204 美元。

API 週三稍晚公布，上週 (7/1 止) 美國原油庫存下降 798 萬桶，汽油庫存下降 274 萬桶、蒸餾油庫存增加 109 萬桶。

分析師表示，全球股市遭拋售，以及美國公債殖利率持續上升，反映出新冠 Delta 變種病毒擴散，市場對經濟成長的擔憂，繼續限制了油價的上漲空間。

OPEC 僵局持續，不確定性也持續

OPEC + 週一談判破裂，8 月起至 12 月放寬產量限制 40 萬桶 / 日的提議遭 UAE 阻擋後，石油交易一直不穩定。UAE 要求調升判斷產量的基準線。

XM 高階投資分析師 Marios Hadjikyriacos 表示，「由於沙國和 UAE 僵局持續未解，市場參與者似乎將『隨意生產』納入風險考量，而最新一輪的避險情緒讓跌勢增加力道。」

與此同時，全球投資者升起對風險資產的厭惡情緒，週四全球股指下跌，投資者撤回對經濟復甦加速和通膨上升的押注。

分析師表示，對新冠變種病毒 Delta 的擔憂情緒也打壓了市場情緒。日本週四宣布東京進入緊急狀態且將持續到奧運會期間，凸顯大眾擔心奧運期間新冠病例會增加。

其他能源商品交易

8 月交割的天然氣期貨價格上漲 2.6%，收近每百萬 Btu 3.688 美元。

EIA 公布，上週天然氣國內庫存增加 160 億立方英呎。根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期增加 330 億立方英呎。