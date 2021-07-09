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解封意外讓煤炭業欣欣向榮 美國今年產量料創逾30年最大增幅

鉅亨網編譯余曉惠
解封意外讓煤炭業欣欣向榮 美國今年產量料創逾30年最大增幅 (圖:AFP)
解封意外讓煤炭業欣欣向榮 美國今年產量料創逾30年最大增幅 (圖:AFP)
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氣候變遷減碳淨零排放產業美國煤炭產量燃煤火力發電亞洲需求供需

隨著美國展開疫情後的復甦、用電量大增，燃煤需求意外熱絡，美國能源部預估今年產量可能增加 15%，為至少 1990 年迄今最大增幅，再次凸顯世界對這種高污染的化石燃料需求依然強勁。

美國能源部周三 (7 日) 發布 7 月展望，預估今年煤炭產量將成長 15%，以滿足海內外增強的用電需求。最新預估值是 5 月預估增幅 8% 的接近兩倍，當時美國的經濟復甦還在初步階段。

煤炭需求意外強勁，凸顯氣候變遷可能落入的惡性循環。今年世界多個地方遭遇乾旱，水力發電量大減，加上天然氣價格高漲，電力公司轉而使用更多燃煤。

燃煤發電量需求成長之際，正好遇上澳洲和哥倫比亞供給中斷的問題，供需失衡不但使煤價漲到 10 年新高，世界各地也希望取得更多美國煤炭出口。

能源部預估，美國今年煤炭出口將成長 21%，明年成長 19%。能源部預估，是以 IHS Markit 對今年美國經濟成長率 7.4% 的預估值所得出。

煤炭需求暢旺使相關生產商受益，美國最大煤炭生產業者皮博迪能源 (Peabody Energy)(BTU-US) 及其主要對手 Arch Resources(ARCH-US)，股價都在本周漲到一年半新高。Consol Energy(CIEX-US)股價逼近 2019 年 8 月以來的高點

B. Riley Securities 分析師 Lucas Pipes 認為，煤炭產業的榮景短期內不會失去動能，只要經濟成長依然強勁，能源需求就能保持上揚。即使面臨歐美推動減碳的利空，來自亞洲需求還在增加，此外，目前供應商並未新開發任何礦區，代表價格將居高不下。

(本文不開放合作夥伴轉載)

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皮博迪能源公司US-BTUArch Resources Inc - Class AUS-ARCH

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