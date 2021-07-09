解封意外讓煤炭業欣欣向榮 美國今年產量料創逾30年最大增幅

隨著美國展開疫情後的復甦、用電量大增，燃煤需求意外熱絡，美國能源部預估今年產量可能增加 15%，為至少 1990 年迄今最大增幅，再次凸顯世界對這種高污染的化石燃料需求依然強勁。

美國能源部周三 (7 日) 發布 7 月展望，預估今年煤炭產量將成長 15%，以滿足海內外增強的用電需求。最新預估值是 5 月預估增幅 8% 的接近兩倍，當時美國的經濟復甦還在初步階段。

煤炭需求意外強勁，凸顯氣候變遷可能落入的惡性循環。今年世界多個地方遭遇乾旱，水力發電量大減，加上天然氣價格高漲，電力公司轉而使用更多燃煤。

燃煤發電量需求成長之際，正好遇上澳洲和哥倫比亞供給中斷的問題，供需失衡不但使煤價漲到 10 年新高，世界各地也希望取得更多美國煤炭出口。

能源部預估，美國今年煤炭出口將成長 21%，明年成長 19%。能源部預估，是以 IHS Markit 對今年美國經濟成長率 7.4% 的預估值所得出。

煤炭需求暢旺使相關生產商受益，美國最大煤炭生產業者皮博迪能源 (Peabody Energy)(BTU-US) 及其主要對手 Arch Resources(ARCH-US)，股價都在本周漲到一年半新高。Consol Energy(CIEX-US)股價逼近 2019 年 8 月以來的高點

B. Riley Securities 分析師 Lucas Pipes 認為，煤炭產業的榮景短期內不會失去動能，只要經濟成長依然強勁，能源需求就能保持上揚。即使面臨歐美推動減碳的利空，來自亞洲需求還在增加，此外，目前供應商並未新開發任何礦區，代表價格將居高不下。

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