〈貴金屬盤後〉美股遭拋售 黃金漲勢逆轉 6日來首次收低

週四 (8 日) 交易，黃金期貨價格小幅收低，為 6 個交易日來首次收低，但股市、債市殖利率和美元也同步走低，檢驗黃金跌勢。

策略師推測，美股遭拋售，儘管道指和那斯達克綜合指數脫離盤中低點，但這已導致投資者不得不結算獲利了結的部位，例如黃金，構成了黃金壓力。

Insignia Consultants 的首席市場分析師 Chintan Karnani 表示，Delta 新冠變種病毒的擴散則是讓投資者奔向公債和黃金等避險資產的另一個動力。

他推測，金價突破 1821.40 美元將引發黃金進一步上漲，因為投資者被迫撤回對黃金的看跌押注。

8 月交割的黃金期貨價格下跌 1.9 美元或 0.1%，收每盎司 1800.20 美元。盤中高點在 1819.50 美元，之後回落。

在美國制定利率的 FOMC 公布最近一次會議記錄後，黃金價格一直走高，因該記錄顯示，官員開始思考削減購債規模，可能較最初預期提早進行。

週四黃金交易似乎沒有受美國請領失業救濟人數報告影響。

9 月交割的白銀期貨價格逆轉下跌 14.2 美分或 0.2%，收每盎司 25.987 美元，盤中高點達每盎司 26.31 美元。

黃金和白銀走跌之際，廣泛股市也大跌、10 年期公債殖利率和 30 年期公債殖利率進一步回落，至 2 月中到上旬以來的低點。

然而，Karnani 警告，倘若投資者結算表現良好的資產，例如黃金，以變現追繳保證金，貴金屬的漲勢恐遭抵消。

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