這幾檔今年可望創峰值！雷諾執行長：汽車晶片荒恐會拖到2022年底

雷諾執行長 Luca de Meo 週三在法國議會聽證會上表示，他預期車廠晶片荒將持續至明年底。

彭博報導，雷諾執行長 Luca de Meo 表示，「就算產能正提高，系統上仍將緊繃，我們設法撐過了上半年，但當然損失了很多銷量，且供應量可見性每週都在變化。」

雖然汽車產業的晶片短缺，不見得顯卡或其他高端處理器也會因同樣原因而供應緊張，或者同時變得廣泛使用，但就目前而言，大眾會持續購買更多晶片，多過晶片的生產量，且幾乎是全面的。

Raymond James 分析師 Chris Caso 總結，汽車晶片當前和未來潛在短缺的原因是「隨著去年新冠疫情大流行的衝擊，加上生產大量汽車零部件的的晶片廠削減資本支出，汽車晶片的生產還沒有趕上。」

由於資本支出要花費幾季才能使產量明顯增加，Caso 預期今年年底前供應依舊緊繃，這一點部分呼應了 Meo 在法國議會的評論。

與去年同期相比，Caso 預期今年下半年資本支出將增加近一倍，達到占銷售額的 9% 左右。「可以肯定的是，資本支出的增加是因為去年疫情爆發後的投資不足，所以為了要解決當前短缺問題，就需要額外的投資。」Caso 寫道。

類比零件的需求仍超過供應，這一點 2021 年將持續下去，因此 Caso 結論是，半導體股如 Analog Devices (ADI-US)、On Semiconductor (ON-US)、德儀 (TXN-US) 和其他今年將創下峰值。然而，明年情況將大不同，Caso 預期，2022 年上半年將持續高資本支出，此後短缺才可能會開始緩解。

費半指數週四下跌 1.5%。