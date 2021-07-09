美國主要港口持續繁忙 5月入港吞吐量創歷史高 年增52%

根據美國國家零售聯合會 (NRF) 和 Hackett Associates 周四 (8 日) 共同發布的月度報告，由於強勁的消費者需求增長，美國主要港口 5 月繁忙程度寫下歷史新高。

報告指出，Global Port Tracker 涵蓋的美國港口，5 月份的入港吞吐量達到 230 萬個貨櫃 (20 呎標準貨櫃)(TEU)。這一數字較 4 月份上升了 8.6%，較去年 5 月的升幅，多達 52%，並打破了 3 月份創下的 227 萬 TEU 記錄，成為有記錄以來最繁忙的月份。

報告預計，6 月份貨櫃吞吐量將略微回落至 215 萬 TEU，仍比去年同期成長 33.8%。

NRF 負責供應鏈和海關政策的副總裁 Jonathan Gold 表示，今年春季看到的年增幅度超乎想像，儘管比較的基準是去年因新冠疫情導致的封鎖時期，但強勁的增長仍在持續，這表明了消費者的巨大需求。

他指出，零售商和供應鏈面臨的挑戰是保持貨架上的庫存，因為港口擁堵和其他供應鏈中斷，還在繼續影響產業及經濟。

Hackett Associates 創辦人 Ben Hackett 指出，新冠疫情帶來的操作限制，加上消費者需求的激增，使物流供應鏈嚴重緊張，帶給進口商、承運商和國內運輸商前所未有的壓力。