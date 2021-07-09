操盤手看台股：航運的買法？鋼鐵的機會？

近日談到投資市場中存在所謂的「定錨效應」，當指數觸及萬八後，投資人需要一段時間來適應萬八之上的操作；果然創高之後的台股，連續兩日於萬八關前震盪，萬八之上暫是曇花一現。若以盤面來看，前一日強勢股往往在隔日易有賣壓，甚至如當日強勢股在午盤過後就有賣壓，對應到 K 線上，即是次日的黑 K 與當日的上影線。目前是 6 月營收公布的最後階段，一旦有了 6 月營收，市場就能對於企業的半年報進行更精確的預估，進而對於手上的部位進行調整；當前由於本波台股上攻萬八，主要倚重航運、鋼鐵等原物料股表現，反而權值電子表現平平，故目前行情的人氣落在原物料股上，電子以個股表現為主。

之前提及本波航運股與鋼鐵股的股價在短短半年內迅速拉高，造成了投資人的定錨一度失靈；不過由於這次航運股及鋼鐵股的股價大漲是建立在業績明顯成長上，相對理性買盤仍在進場，而法人持續調高獲利預估與目標價，故當前的定錨位置也在上修。以貨櫃航運三雄的陽明自結前 5 月 EPS 達 13.3 元，萬海自結前 5 月 EPS 達 11.82 元，而長榮第 1 季 EPS 7.04 元，自結 5 月單月 EPS 達 2.91 元 (其未公布 4 月單月自結獲利)，前 5 月 EPS 預估達 12 元以上來看，獲利表現不遜於同價位的電子股，市場自然將其定錨調高。另外如貨運承攬的台驊，自結前 5 月 EPS 達 9.25 元，同時手中持有大量低成本的貨櫃航運股，潛在利益可觀，定錨位置也上調，股價來到 300 元級別。

短期內，由於長榮被處置交易讓流動性被壓抑，加上不少人看空的聲音，難免會讓市場氣氛偏於保守；但是別忘了，對於過去無數的波段飆股，如合一、愛普、金麗科等，漲勢到了中段時，普遍都被交易所處置交易，並且用跌停板來洗盤，藉由交易的不便，進而洗掉信心不足的籌碼，最後股價在結束處置後，紛紛向上再攻一波。在此，趁著市場對貨櫃三雄興趣不減，三雄的股價之間存在互相掩護及支援的現象；若有盤中急跌洗盤，對於航運股要做好資金配置，善用策略站在買方。至於鋼鐵股，曾提到目前韓國、大陸及美國鋼廠相繼進入歲修，鋼材供應更加吃緊，後續隨著俄羅斯將於 8/1 日展開出口加稅，加上大陸取消出口退稅，並且進行環保限產，鋼材供給減少報價看漲，鋼鐵業下半年還有好戲，近日不少個股出現 N 字上攻的右側低點，如燁輝、盛餘、春源、彰源等可列入追蹤。

至於電子業，記憶體、電動車概念 (車用感測、電池材料、導線架、沖壓件)、矽智財等震盪向上；只是由於電子股目前走勢多為紅黑相間，漲勢的連續性不足，應對這類股要以上升趨勢線來操作。對於一個操盤手而言，要練習在股價回測支撐附近時，勇敢買進股票，只有拉回時進場才有相對成本優勢，更多機會可鎖定 Line@粉絲團。(本專欄為週一、三、五刊出。)

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