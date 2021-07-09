盤前財經大事搶先讀2021年07月09日

今日操盤前瞻

中國 6 月 CPI

G20 財長會議

法說會：南亞科、宏碁、三洋電、欣巴巴

除權息：元大金、春源、和泰車、永裕、利機

市場情緒開始惡化 VIX 大漲 十年期美債殖利率跌至 1.29%

週四 (8 日) 美股高估值帶來市場不安、明年美國可能減弱財政和貨幣刺激，以及揮之不去新冠疫情，讓經濟重啟的希望受挫，這些都讓投資者開啟 Risk-Off (規避風險) 模式，美股早盤下滑，資金湧向債市。閱讀全文...

中國官方重提「降準」 彭博：可能「定向」在協助中小企業

據《彭博》報導，中國周三 (7 日) 意外傳遞有意降準的信號，表明經濟需要央行的額外支持，這向世界其他地區發出警告，證明從 Covid-19 疫苗退出的途徑會有多麼曲折。閱讀全文...

大立光 Q2 純益衰退逾 4 成 EPS 22.07 元 8 年來新低 上半年每股賺 61.69 元

光學元件廠大立光 (3008-TW) 昨 (8) 日召開法說會並公布最新財報，第二季毛利率下滑到 60.33%，稅後純益 29.59 億元，季減 44%，年減 40.7%，為 2013 年第三季以來最低 (8 年來)，每股純益 22.07 元，上半年每股純益 61.69 元。閱讀全文...

華新科訂單看到 Q4 下半年樂觀 大馬疫情趨嚴已接獲轉單

被動元件大廠華新科 (2492-TW) 董事長焦佑衡昨 (8) 日表示，下半年展望樂觀，訂單能見度都有 3-4 個月；而馬來西亞疫情趨嚴，也開始接獲來自其他同業的轉單。閱讀全文...

國碩搭半導體缺貨潮 8 吋矽晶圓今年月產能倍增衝 3 萬片

國碩 (2406-TW) 集團近期積極轉型，不僅透過碩禾 (3691-TW) 結盟鴻海 (2317-TW) 搶進電動車市場，近期更傳出，公司布局的 8 吋半導體矽晶圓已有斬獲，月產能達 3 萬片，較半年前倍增，正式跨入半導體市場，大啖缺貨商機。閱讀全文...

元晶全新太陽能電池新產能開出 年產能 400MW 起跳

太陽能模組大廠元晶 (6443-TW) 昨 (8) 日宣布，全新太陽能電池產線日前已架設完成，並開始試產，成為目前全台最新的大尺寸產線，產出每片電池的發電功率是同業現有產線的 2 倍，可有效提升國內太陽能發電效率，年產能將達 400MW，可顯著挹注營收。閱讀全文...

不畏疫情干擾 5 月景氣對策分數 41 分燈號連四亮紅燈

國發會昨 (8) 日公布 5 月景氣對策信號，綜合判斷分數為 41 分，與 4 月持平，燈號連四亮紅燈，景氣對策信號 9 項構成項目燈號均維持不變，景氣領先指標則持續下滑，國發會認為，國內景氣後市仍要關注疫情後續發展，但對 6 月燈號續亮紅燈並不悲觀。閱讀全文...

友達 Q2 營收 956 億元年增 5 成 創逾六年單季新高

面板大廠友達 (2409-TW) 昨 (8) 日公布 6 月營收，受惠第 2 季整體面板價格仍維持上揚，加上出貨成長，單月營收連兩個月站回 300 億元大關，達 339.37 億元，月增 5.7%、年增 57.1%，續創 2015 年 4 月以來新高，累計第 2 季營收 956.56 億元，季增 15.3%、年增 50.6%，同步創下 2015 年以來，逾六年單季新高。閱讀全文...