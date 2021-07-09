臺灣首家 中國信託榮獲「臺灣最佳家族辦公室銀行」

中信金 (2891-TW) 旗下中國信託銀行今（2021）年 6 月榮獲國際財經專業機構《Asiamoney》（亞洲貨幣）雜誌頒發「臺灣最佳財富管理暨私人銀行」、「臺灣最佳高資產客群服務銀行」與「臺灣最佳家族辦公室銀行」三大獎，是臺灣首家獲得「臺灣最佳家族辦公室銀行」肯定的金融機構；同時《Global Finance》（全球金融）雜誌與《FinanceAsia》（亞洲金融）雜誌亦評選中國信託銀行為「臺灣最佳財富管理暨私人銀行」。

因應高資產業務開放與法規鬆綁，中信銀行是臺灣第一批開辦新財管方案的銀行，針對可投資資產淨值及保險商品價值達新臺幣 1 億元以上的高資產客戶，提供更多元的金融商品與服務，開辦至今已逾 700 位申請，且有超過七成客戶申購專屬產品，今年以來個人往來資產達新臺幣 1 億元以上的客戶數與資產規模，均已成長超過 10%。

自 2013 年開始，中信銀行針對資產超過新臺幣 3,000 萬以上客戶推出「傳富家」家庭整合理財服務，陸續在 2017 年成立「私人理財客戶關係經理」，2018 年針對資產逾新臺幣 1.5 億客群推出「臻富家」私人理財服務，不定期產出研究報告，依客戶風險承受度提供投資組合建議；風險控管方面，設立「商品審議委員會」及「商品適合度」機制，掌握產品風險分類與評等，同時架構風險管理與內控協調，確保產品風險屬性與內部違規零容忍，完善的全方位服務深獲客戶肯定，連續兩年蟬聯《Asiamoney》「臺灣最佳高資產客群服務銀行」大獎。

中信銀行提供家族企業客戶「家族財富治理」服務，包含全球資產配置、股權與傳承接班規劃。家族財富治理服務架構資產管理（實質財富）及家族治理（精神財富）兩大體系，從家族成員、家族企業、家族財富三個角度出發，協助客戶達到家族永續基業長青，成為臺灣首家獲得《Asiamoney》「臺灣最佳家族辦公室銀行」的肯定。在受疫情影響的低利率市場環境中，中信銀行持續提供全方位金融及投資理財服務，更接連獲得《Asiamoney》、《FinanceAsia》、《Global Finance》與《The Digital Banker》（數位銀行家）「臺灣最佳財富管理暨私人銀行」肯定。