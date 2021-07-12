生技醫療類股波動大不敢碰？多重資產主題基金有解方

一場新冠肺炎，讓大家對於智慧醫療很有感！遠距醫療、疫苗研發、病毒檢測等等，這些因應新冠肺炎的需求，正凸顯了智慧醫療的重要性。但如何把握如此大商機？國內首檔智慧醫療多重資產基金將上市，除了參與智慧醫療新趨勢、新商機之外，也同時具備收益的特性，讓投資組合得以追求成長及息收。

醫療商機大勢所趨

新冠肺炎蔓延全球，除了世界各國大搶疫苗之外，從病毒快篩劑、強化抵抗力的保健食品、血氧機等新冠相關商品熱賣，到遠距醫療、虛擬病房平台的需求遽增，這些現況再再顯示人類越來越重視健康及創新醫療，也因此，智慧醫療是未來重點趨勢所在。

除了新病毒、新疾病越來越多，越難控制之外，人口高齡化的趨勢，不僅需要更多的醫療照護，也期盼更精進的醫療技術，得以享受良好的醫療品質。也因此，民眾花在醫療費用的比重日漸增加，根據美國食品藥物管理局 (FDA) 資料顯示，自 1999 年以來至 2015 年，醫療費用的成長率每年均大幅超過通膨與薪資成長。

除了個人與家庭的醫療支出增加之外，各國每年也花很多錢在健康方面的產品與服務，麥肯錫 2020 年 8 月估計，全球健康與共榮的相關商機超過 1.5 兆美元，年化成長率達 5%~10%。而且涵蓋領域十分廣泛，不僅是治病需求，還包括帶來健康的預防醫療，以及更好的身體素質、營養、睡眠品質、外貌等等範疇，打破了過去大家對於醫療商機的印象。

布局多重資產基金 也能穩投資醫療類股

智慧醫療是長期趨勢主題，但不少人認為，投資醫療類股風險很大，波動度也高，難以下手。就像國內有些生技股過去很風光，但幾年光景，股價一洩千里，甚至淪為壁紙。也因此，富達投信將推出富達智慧醫療多重資產收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)，在醫療產業之布局，不偏重特定產業，預計納入傳統及創新醫療，透過多元化的產業布局，以降低波動度。

該檔基金結合新技術、新服務、新藥物等三大主軸，前進醫療新藍海，新技術方面，以精進的篩檢技術、機器人手術運用為投資範疇，例如全球最大醫療器材公司美敦力 (Medtronic) 骨科 AI 智慧手術機器人，運用導航系統協助外科醫生進行精密的骨科手術，成功結合先進科技改善手術流程，股價漲勢凌厲，過去三年漲幅近 4 成。(資料來源: Medtronic 公司年報, Bloomberg,Dec 2020 / 以上釋例，僅是作為說明或舉例之用途，並非推薦或投資建議。)

新服務鎖定先進的診斷及醫療服務，例如過往糖尿病友監測及控制血糖，僅能用傳統針刺採集血糖及定時施打胰島素，如今更方便了，醫療裝置公司 TANDEM 穿戴式胰島素遠距監控與注射系統，只要用貼片與數位監控系統，即可大幅改善醫療體驗，加上屬於創新技術，使得該公司毛利率高達 55%。(資料來源: TANDEM 公司年報, Dec 2020 / 以上釋例，僅是作為說明或舉例之用途，並非推薦或投資建議。)

新藥物則布局基因療法、長效藥物療法、小分子藥物等領域，舉例來說，基因療法問世可望根治罕見、癌症等棘手疾病，而且商機無限，高盛全球投資研究部 2019 年預測，運用於神經、肺部、肝臟、心臟、血液、肌肉、肺部等身體不同器官及疾病的基因藥物，商機便可高達 4.8 兆美元。

月月有收益 又能掌握智慧醫療大商機

除了採用多元醫療產業布局的方式，富達智慧醫療多重資產收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 還提供三重保護機制，以提升投組的下檔保護力。一是加債券：透過趨勢主題搭配收益的策略，以 35% 債券，搭配 65% 智慧醫療類股的股債混搭方式，廣納收益來源，不僅有助於提高收益率，亦可降低波動率。註: 預定配置比重將隨時間變動，僅供參考使用，不代表基金成立後之投資比例及配置，投資組合應視基金成立之後實際投資配置而定。投資人不應視此為任何投資建議。詳細投資範圍及限制請參閱公開說明書。

資料來源: Fidelity International, 回溯期間 2003/12/31-2020/12/31, 月資料。所使用之指標為: 股票 100%MSCI AC World Unhedged。 65% MSCI AC World Unhedged + 5% ICE BoAML Global Broad Corporate hedged USD+ 15% Bloomberg Global High Yield Hedged USD+15% JPM EMBI Global Diversified Composite.。以上僅為歷史資料模擬投資組合之結果，不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效保證，不同時間進行模擬操作，其結果亦可能不同。指數舉例僅為投資參考，惟投 資人無法直接投資該指數。

二導入 ESG：富達獨有內部 ESG 評鑑系統，予以每家企業 ESG 評級，同時投資標的都是選擇較高 ESG 評級的公司。根據富達內部研究顯示，具較佳富達 ESG 評等的標的，不管是股票或債券，可達到追漲又同時具備下檔保護的效果。

三是加避險：彈性運用股、匯、債複合式避險策略，升級投資組合保護力。舉例來說，英國脫歐的時候，增持歐洲、英國股票的避險部位，減持英鎊部位，透過此複合式的避險策略，增加資產抗震力。

富達智慧醫療多重資產收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 採用多元投資布局，不會偏重革命創新的智慧醫療，也會納入傳統的健康照護、手術療程改善、醫療器材等相對穩健標的，加上債券部位的布局，讓該檔基金的投組波動度可以較單純生技基金來得低。由於該檔基金屬於 RR3 風險等級，並提供月月配息機制，可以滿足穩健投資人追求趨勢成長、收益、降低波動的三重需求。

【富達投信獨立經營管理】本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人索取公開說明書，可至富達投資服務網 http://www.fidelity.com.tw 或公開資訊觀測站 http://mops.twse.com.tw 查詢，或請洽富達投信或銷售機構索取。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險。投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。債券價格與利率呈反向變動，當利率下跌，債券價格將上揚；而當利率上升，債券價格將會走跌。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人; 投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，投資人應審慎評估，高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金得投資於美國 Rule 144A 債券，且投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十五。惟該債券屬私募性質，並無向美國證管會註冊登記及資訊揭露之特別要求，同時僅有合格機構投資者可以參與該市場，交易流動性無法擴及一般投資人，較可能發生流動性不足，投資人投資前須留意相關風險。本基金月配息型各計價幣別受益權單位之配息可能由基金的收益或本金或收益平準金中支付且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金或收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，且每受益權單位配息率並非固定不變，投資人應注意配息率並非等於基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料請至富達投資服務網 http://www.fidelity.com.tw 查詢。富達證券投資信託股份有限公司，台北市忠孝東路五段 68 號 11 樓，服務電話：0800-00-9911。FIL Limited 為富達國際有限公司。富達投信為 FIL Limited 在台投資 100% 之子公司。Fidelity 富達，Fidelity International，與 Fidelity International 加上其 F 標章為 FIL Limited 之商標。