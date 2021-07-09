【安聯投信】缺主流股撐盤 台股周線翻黑

受到國際股市波動等拖累下，9 日台股開低後，短線獲利賣壓出現、漲多傳產拉回、金融股以及電子股亦無強力表態接棒下，整場大致維持在低盤水位，終場大盤下跌 204.61 點，收在 17661.48 點，成交量 5475.25 億元。周線翻黑、終止連七紅。

安聯投信表示，回顧過去一周，盤面類股輪動得很厲害，當沖比重及特定族群的交投比重都相對明顯要來得高，致使盤勢更易呈現高檔震盪。但從另一方面來看，這個現象也讓原本偏重專注成長利基的部分市場資金，開始留意部分明年展望較佳的投資機會。

根據安聯投信台股團隊的研究顯示，對今年整體科技業企業獲利預估上修至 35.4%，看好 ABF 載板、電動車相關、伺服器、半導體供應鏈、IoT(物聯網) 及矽晶圓。其中，電動車先前因晶片短缺影響產線，預期下半年將可紓解，雲端伺服器仍是長期成長趨勢，而矽晶圓在產業整併下，供給有秩序獲利基本面支撐 台股合理上漲。

安聯投信台股團隊表示，整體而言，今年以來台股持續上漲，主要緣自獲利基本面支撐。年初對 2021 年台股企業獲利預估約 19%，目前已上修至 51%，電子、金融及傳產獲利均持續上修，其中傳產受惠於去年低基期及漲價因素，在歐美經濟重啟帶動需求增溫下，包括鋼鐵、油價、銅、貨櫃、散裝等報價，企業獲利預估有機會達到 140%。

在科技股方面，安聯投信台股團隊表示，手機、筆電、電視等近期銷售有些許雜音，但電子上游產能仍然吃緊，持續看好晶圓代工，而近期發生的馬來西亞防疫封鎖管制，也使封測、被動元件等出現供貨瓶頸，供需更為緊張。

在傳產股方面，安聯投信台股團隊指出，受惠於疫後時代、經濟重啟所帶動的需求增溫，如隱形眼鏡、紡織、製鞋、電動自行車、鋼鐵、工具機、造紙、塑化相關標的，可留意。預期歐美在走出疫情、經濟逐漸解封下，因為外出機會增加，也將帶動服飾、鞋子、隱形眼鏡、自行車等各項商品需求。航運主要觀察報價走勢，貨櫃航運將持續緊張第三季底

此外，安聯投信台股團隊指出，美國拜登政府推出的基建法案仍持續在兩黨協商中，其中兩黨最有共識的支出方向為網路寬頻基礎設施及道路橋樑公路翻新等交通基礎建設，預期將有助一些相關傳產類股需求續強。

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