「疫情」與「藝情」的兩樣情

文．蔡武穆

當前台灣社會面臨了前所未有的嚴峻考驗，眾所關心的新冠肺炎疫情何時休止？台灣整體的國家方向要朝哪邊走？諸多不確定與不安的氛圍，各行各業無一倖免地受到一定程度的衝擊，當前台灣的藝術市場也因為主流經濟產業的連動影響之下，更隱含了許多的不確定！

富博斯於七月三日舉行了一場春季線上拍賣會，這在當前藝術市場籠罩著不確定性與風險下，已是具有相當膽識與魄力，在所有的藝術交易行為處於休兵觀望態度且趨近保守狀態下，平地一聲雷的拍賣交易，激起了藝術品藏家們的關注！

其中最受矚目的拍賣焦點在首次登上拍賣會的「領頭羊藝術公仔」，線上落槌價新台幣六十萬元成交，首拍作品是由台灣當代藝術家王立偉老師創作，無版數。王立偉在汽機車界以獨特的噴繪技術頗具名氣，也常是彩繪冠軍，更是香港國際車手頭盔指定彩繪的藝術家。以獨特風格掀起藝術圈的風潮，參加國內不少藝博會也創下了好成績，受到各界的熱烈討論。

現代藝術品「RAM PIECE 領頭羊藝術公仔」集合許多不同領域的藝術創作者在六百件限量公仔上進行單一創作，講求的是每件領頭羊公仔獨一無二的原創風格，受到了許多企業界名人的青睞，在眾多業界翹楚的入手收藏下，讓人更好奇的想要一探這系列作品的獨到與作品寓意之處，在一片低迷的藝術交易市場裡投下一枚震撼彈，似乎也在預告下一階段的當代藝術市場新方向！

來源：《理財周刊》1089 期

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