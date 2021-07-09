入門幣圈不踩雷 這幾招一定要練好

文．張于娟

比特幣等加密貨幣是新興的投資型態，在 2021 年初迎來驚人漲勢，突破 6.5 萬美元的歷史新高，吸引大量年輕投資者進入該市場交易，但在中國全面封殺虛擬貨幣，以及各國嚴格監管加密貨幣交易的情況下，比特幣在 6 月一度跌破 3 萬美元，價格突然的逆轉令缺乏經驗的投資者蒙受重大虧損，紛紛表示「第一次玩 5 分鐘就損失 5000 元」、「身為韭菜只有被割的經驗」、「還沒進場就被詐騙」、「比特幣是投資？還是投機？」

聽信不實謠言 進入幣圈最禁忌

常在電視分享投資經驗的謝晨彥教授表示，很多投資新手想要成為幣圈一份子，最容易犯的錯誤，就是聽信不實謠言，在連日大漲情況下就急著跟交易所、親朋好友們借錢進場，或是一次投入大筆金額想短進短出，很容易造成虧損或是被套牢，建議投資者進場交易前，先認識幣圈特有的生態，並持續關注大戶對於比特幣價格的影響，以評估適當進、出場的時機。

例如近期素有女股神之稱的凱薩琳伍德 (Cathie Wood) 旗下的方舟投資 (ARK)，正式向 SEC 申請比特幣 ETF 上市許可，若取得 SEC 許可，將在芝加哥期權交易所(CBOE) 掛牌上市，代碼為「ARKB」，如果女股神拿下許可，就有望帶動比特幣價格波動。

幣幣交換賺價差外 概念股也是投資幣圈好方法

除此之外，投資幣圈範圍很廣泛，不只是可以追求貨幣本身的買賣價差，還可以投資比特幣的信託基金或掛牌上市的股票，如灰度信託、Coinbase 等。也可以投資主機板、顯卡 VGA 零組件等挖礦設備的概念股，都是投資幣圈的方法。謝晨彥教授也提醒想進入幣圈的首投族、小白族們，千萬要先做足功課，瞭解幣圈生態再進入市場，才能減少虧損，創造獲利。

理財 e 學院啟動 系統化線上投資理財上路

理財周刊為鼓勵更多年輕朋友學習正確的理財投資觀念，以邁向個人財務自由為目標，於今年 7 月正式啟動『理財ｅ學院』線上課程。理財周刊社長林筠騏說，課程主題結合理財周刊多年財經領域經驗，打造專門的「理財投資」類學習平台，系統性地提供理財投資線上課程，包含入門的理財概念、投資工具、資產配置，到技術操盤、稅務規劃等多元主題，透過線上學習的趨勢，讓學員不用出門、隨時隨地就可以學習理財，不懂的地方還可重複觀看，藉此讓年輕族群從小培養理財觀念。

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來源：《理財周刊》1089 期

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