智慧手機後的下個榮景—電動車

一檔股票要上漲，必須具備某些修件，其中獲利數字大幅成長為最明顯例子，這樣的例子很多，像金麗科 (3228-TW) 去年由虧轉正，小賺 1.02，今年預估可賺到 5 元以上，股價由百元不到飆至 615 元，所以「能不能成長」，是個關鍵！

股票如此，產業也相同，智慧手機帶來了十年的好光景，也造就大立光 (3008-TW)、宏達電(2498-TW) 等好光景，但隨著人手一機下，智慧手機趨向飽和，市場都在尋找，誰可以帶來下一個榮景？

目前全球電動車滲透率不到 5%，預估至 2025 年將達到 12%，尤其在電池成本持下降的情況下，預估 2022～2024 年鋰電池成本將由 137 美元 / kwh 下降至 100 美元 / kwh，降幅高達近 30%，電池占電動車成本 40%，便宜的電池讓電動車更快速普及，產業正式進入高速成長期。

康普獲利快速成長

講到電池，就得提到台灣最大正極材料上游製造廠康普 (4739-TW)，主要產品為氧化觸媒、動力電池材料等，打進日本 Panasonic 產線，為其電池正極材料供應商，客戶包含日本前三大電池正極製造商。

去年獲利因為疫情影響車市需求而下滑，今年在車市回溫下，第一季 EPS 0.93 元創高，己為去年全年 50%，5 月更大賺 0.39 元。

Q1 動力電池占營收比重提升至 59%，目前也積極開發歐洲市場，全年獲利拚倍增，股價剛站上百元關卡，107 年最高來到 150 元，當時本益比 32 倍，如今台股創高，目前本益比 27 倍，還有向上空間！

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容萬寶週刊 1445 期】

更多精彩文章延伸閱讀：點我看更多

◎社長論劍：端節划船至今該換嗎？

◎封面故事：新 iPhone 及電動車：下半年投資主軸

◎投資總舖師：拜登基建～美國網路股迎利多

◎台股照明燈：被動元件不被動了

◎五福臨門：智慧手機後看好：電動車

