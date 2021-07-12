張志誠觀點：航運不要習慣乘風破浪 水手們就不會追高殺低

航運股的獲利和漲幅現在是全市場的焦點，當然交易的資金佔比也很可觀，在漲幅如此驚人的情況下，一點風吹草動都容易被市場放大檢視。根據德魯里世界貨櫃指數（Drewry World Container Index）最新報告指出，8 條由東到西向主要貿易路線的費率升至 8,796 美元，比一年前飆升 333%，從上海到洛杉磯的運費也比去年上漲了 229%，來到 9,631 美元的高價。這使得美國的出口業者，尤其是農產品出口商必須承擔龐大運費，美國是全球最大的農產品出口國之一，對美國的政治影響力可想而知，在這樣的背景下，拜登為了提振美國農產品的出口競爭力，出手頒佈行政命令，要求聯邦海事委員會（FMC）和陸上交通運輸委員會（STB）監管美國托運人的海陸運輸成本合理性。

這樣的行政命令卻被市場放大扭曲解讀成拜登政府決定打壓海陸的運價，美國是個崇尚自由競爭的民主國家，美國的反托拉斯法是在懲罰那些聯手壟斷控制價格，或是一家獨大的廠商用技巧維持自身競爭優勢並打壓其他小廠商的行為，美國本身並沒有大型的海運公司，海運三大聯盟美國也不是主導者，而這次海運價格飆漲是市場力量在推動，包括塞港、缺工、疫情後復甦力道強勁，缺船、缺櫃等因素讓不管是貨櫃船或散裝船的價格都出現飆漲，所以美國政府並沒有影響力直接介入海陸運費的調漲，在沒有人為壟斷的情況下，拜登政府只能尊重市場機制，若是美國要強行介入，等於是違反全球的貿易機制，這可能性很小。

撇除這些短線消息面的紛擾，散裝航運公司的未來趨勢還是要回歸到基本面，根據全球資產管理公司安聯集團 (Allianz) 旗下貿易信用保險公司裕利安宜 (Euler Hermes) 發表最新報告指出，今年預估全球貿易量年增 7.7%，貿易金額則上升 15.9%，而今年運力成長速度還跟不上貿易量，起因就是散裝船的造船量仍處在歷史低檔，貨櫃海運的造船訂單對散裝船產生排擠效應，環保法規對碳排放趨於嚴謹加速汰淘舊船，鋼鐵價格上漲有利船東拆解舊船而不是直接升級成新船，這些因素都讓散裝船的運力短時間內還無法快速提升。

在 BDI 指數突破 10 年大底頸線壓力且目前仍維持強勢的情況下，且貿易量的成長高於散裝船的供給，基本面的長線趨勢仍然是看好的，而在近期航運個股價格修正時，剛好是投資人可以鎖定關注的時候。比如：

新興 (2605-TW): 6 月營收月增率 41.42%，KD 指標進入低檔，投資人可注意。

裕民 (2606-TW): 6 月營收月增率 11.85%，KD 指標進入超賣區，投資人可留意。

長榮 (2603-TW): 第一季毛利率 51.85%，季增 116.76%，股價回到月均線，整理完可留意。

陽明 (2609-TW): 第一季毛利率 50.95%，季增 90.44%，股價回測到月均線時可注意。

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