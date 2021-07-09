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逢低買進 6月份全球黃金ETF持倉增加2.9噸

鉅亨網編譯凌郁涵
逢低買進 6月份全球黃金ETF持倉增加2.9噸(圖片：AFP)
逢低買進 6月份全球黃金ETF持倉增加2.9噸(圖片：AFP)
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黃金6月北美fed

根據世界黃金協會 (WGC) 的報告顯示，全球黃金 ETF 的持倉量增加 2.9 公噸，資產規模達到 1.91 億美元。其中，北美市場與亞洲市場的流入最多，歐洲及其他市場則出現下滑。

報告指出，流入北美和亞洲市場的資金，被歐洲市場的流出所抵消。數據顯示，來自北美市場的黃金 ETF 持倉增加了 10.5 公噸，亞洲市場則是增加了 2.3 公噸，歐洲市場及其他市場則分別減少了 9.4 公噸、0.5 公噸。

今年上半年為止，全球黃金 ETF 持倉共減少了 129.3 公噸。截至 6 月底，全球黃金 ETF 總持倉達到 3,624 公噸，資產規模 2,060 億美元，較 2020 年 10 月創下的 3,909 噸高點下跌約 7%。6 月份黃金日均交易量從 5 月份的 1760 億美元下降至每日 1630 億美元

報告中說道：「總體而言，儘管在美聯準會 (Fed) 釋出了相對鷹派的訊息後，6 月下半月金價顯著疲軟，但市場仍出現了積極的資金流動，表明投資者逢低承接的意願。」

在勞動力市場的樂觀情緒上升，以及市場對通膨的擔憂加劇下，聯準會表示將收緊寬鬆政策，也使得作為避險工具的黃金承壓。

Oanda Corp 的高階市場分析師 Edward Moya 表示：「在 Fed 最新的經濟預測顯示最後一次刺激計劃即將到來後，黃金失去了魔力。Fed 的鷹派立場對黃金多頭來說是一大利空，短期內很可能會看到一些賣出動能。」

不過，Moya 也表示，儘管近期黃金疲軟，但中長期前景仍然看漲。對於看漲黃金的投資者來說，需要捍衛的底線是 1800 美元水準。