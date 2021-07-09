【富蘭克林】漲多回檔，整理後再向上

受美國 Fed 有意縮表態度影響及週四 CDC 宣布因變種病毒擴散全美半數州上週確診人增加 10%，全球股市受累拉回，同樣的，亞股開盤受影響，台股周五 (7/9) 震盪收黑，終場跌 204.61 點或 - 1.15%，收 17,661.48 點(證交所，截 7/9 收盤)，成交量為 5,428.11 億(台幣)，融資餘額達 2,993 億元又續創新高。

富蘭克林華美投信認為，台股近期一路墊高，航運類股漲多拉回，電子股轉弱，且受美國股市周三創新高後，周四回檔修正影響，台股亦同步拉回震盪整理，周線告別連七紅，跌破短期均線，預估各類股整理後，大盤有機會重新向上。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，在低利率環境與外銷訂單持續暢旺，國內疫情亦受控降溫並未影響製造業出貨，預期台股仍可望隨美股往上，雖然第三季的基期已高，外資偏空操作，但今年內資已主導盤勢，因此兩者力道有所抵銷之際，研判指數上漲空間較為有限，個股表現差異較大，短期震盪整理。

周書玄認為，第三季布局方向包括台積電、蘋果供應鏈等，以及歐美解封與綠能環保概念股，傳產仍以貨櫃與戶外休閒為主，而車用晶片第三季緩解有助於汽車銷售量增，預期車用零組件類股將從谷底翻揚，值得注意的是，未來主要風險仍應觀察國內外疫情發展。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸分析，由今日盤勢來看，美股拉回整理，台灣也漲多拉回修正，加上進入 7 月財報公布季，受市場消息面影響，短期不妨多觀察各重點公司對於 2021 年第三季 Q3 展望，與下半年產能緊俏狀況，是否仍影響供貨狀況。

此外，郭修伸分析，市場資金短期內仍偏向航運、鋼鐵、塑化與金融等類股，主要在於產能供給瓶頸，與運輸出現問題，建議投資人除電子股外，不妨適度分批布局部分類股，針對疫情解封後，餐廳、戶外休閒活動、汽車、旅遊類股等，營收下半年皆可望逐漸改善。

總結以上，富蘭克林華美投信建議，受美股拉回整理影響，台股同樣也進入整理階段，尋找低基期或低本益比族群，逢低分批布局。操作上，看好如半導體、IC 設計、伺服器、網通伺服器、手機概念股等；而傳產持續看好如: 貨櫃、戶外休閒 (運動器材)、觀光與娛樂類股可擇優布局，或利用台股基金做定期(不) 定額投資，以掌握第三季的台股表現機會。

《本文不代表對任一個股的買賣建議》

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