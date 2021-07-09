【富蘭克林】後疫情時代佈局美國與亞洲小型股，掌握景氣回升投資契機

Delta 變異病毒擴散導致多地疫情再度拉上警報，也為全球經濟復甦前景蒙上陰影，拖累近期全球股市表現。不過歷經年餘抗疫經驗，多數國家已習慣經濟發展與疫情共存，且目前國際主流疫苗對於變異病毒仍具有較高保護力，因此只要疫苗接種持續加快進展，預期仍能抑制疫情擴散並降低全球經濟自疫情復甦的變數。

富蘭克林證券投顧表示，股市漲多難免需要回檔整頓以消化賣壓，展望全球經濟復甦趨勢不變，加以美歐等主要央行雖有政策正常化之傾向但大抵仍維持寬鬆政策論調，預期金融市場短線整理後仍有望恢復漲升動能。著眼小型股在工業、原物料等景氣連動性較高的循環性產業比重較高，過去經驗亦顯示，不論美國小型股或亞洲小型股，相對 GDP 成長率之 Beta 值均高於大型股，經濟前景改善趨勢下未來股價表現可期，且小型股較少為市場分析師所關注導致股價易遭低估，存在較多投資機會，透過專業經理人精選持股有望掌握小型企業躍升為大型股所創造之潛在資本擴張空間，後疫情時代建議投資人可將美國小型股或亞洲小型股納入投資組合一環。

美盛銳思美國小型公司機會基金經理人巴斯．賽諾 (Buzz Zaino) 表示，經濟將持續從解封中受惠，景氣擴張可望帶動小型股表現良好，而且，即使經過過去一年的漲勢，小型股相對大型股的評價仍相對便宜，持續看好美國小型及微型股票的表現空間，儘管我們預期未來數月股市波動可能加大，但市場波動反而創造具吸引力的進場機會。美盛銳思美國小型公司機會基金主要投資於美國小型及微型企業，基金精選低股價營收比及股價淨值比，而且經理團隊判斷有成長觸媒的公司進行投資。基金聚焦成長價值被低估、經營出現轉機、資產價值未被挖掘以及獲利潛力未受重視四大投資主軸。基金構建多元化持股來分散股票特定風險和流動性風險，現階段產業布局以工業類股佔比 24% 最高，科技、消費耐久財類股及原物料類股配置比重均超過一成，掌握疫後經濟復甦的投資契機。(富蘭克林坦伯頓，2021/05 持股)

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦．賽加爾表示，亞洲市場小型股是很適合作為長期投資的核心標的，主因小型股多屬於具有內生成長動能的產業，營收來源多倚賴本地需求且通常屬於利基型市場，較不容易受到總體經濟景氣循環週期或國際情勢影響，因此能發揮多元分散效果，全球低利率環境也將降低資金成本壓力，更有助小型企業營運前景。富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金在內生成長動能最為強勁的亞洲新興市場，尋找最為汲取當地資源挹注的亞洲小型企業，透過側重於中國、台灣、印度、南韓等幾個政府皆在積極進行改革的亞洲國家的中小型企業，藉由民生消費、基礎物料、美容保健、資訊科技與金融深化五大趨勢主題投資，希冀掌握新興亞洲經濟體最活躍領域所創造的投資機會。

小型股基金漲跌表現 (%)

報酬率 (%) 三個月 六個月 一年 二年 三年 波動風險 美盛銳思 美國小型公司機會基金 4.44 29.67 98.55 78.16 57.38 32.58 富蘭克林坦伯頓 亞洲小型企業基金 12.34 26.42 66.44 32.52 32.33 23.04

資料來源：理柏資訊原幣計價截至 2021/06/30，分別採美元 A 股配息股份、美元 A 股累積股份，波動風險為過去三年月報酬率之年化標準差。基金過去績效不代表未來績效之保證。

本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。投資中國比重指掛牌於大陸及香港地區中國企業之投資比重，依規定投資大陸地區證券市場之有價證券不得超過本基金淨資產價值之 20%，另投資香港地區紅籌股及 H 股並無限制。本基金並非完全投資於大陸地區之有價證券，投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。

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