〈稅收統計〉上半年稅收突破兆元 七大稅目創新高 全年達陣無虞

財政部今 (9) 日公布稅收統計，全國稅收 6 月實徵淨額 3432 億元，年成長 55.9%，推升上半年稅收已經突破兆元。財政部統計處副處長陳玉豐表示，累計上半年已有關稅等七大稅目創歷史新高，預期今年全年稅收要達到預算數應該無虞。

全國稅收 6 月實徵淨額 3432 億元，較去年同月增加 1230 億元，年成長 55.9%；累計上半年實徵淨額 1 兆 2363 億元，較上年同期增加 2682 億元，年增 27.7%，以證交稅暴增 757 億元或 1.2 倍最多。

6 月全國稅收實徵淨額與上年同月比較，以營利事業所得稅增加 692 億元、綜合所得稅增加 316 億元、證券交易稅增加 144 億元較多。累計 1 至 6 月，以證交稅年增 757 億元、營所稅增加 726 億元、綜所稅增加 376 億元、營業稅增加 374 億元、貨物稅增加 108 億元較多。

贈與稅部分，台北市有比較大額的來源，1 億元以上、5000 萬 - 1 億元的贈與稅收各有一件，2500 萬 - 5000 萬元的贈與稅收則有三件。

土增稅部分，6 月單月達 92.8 億元，6 月土增稅徵起件數 5 萬 7243 件，年增加 6705 件、13.3%，若六都來看，只有台北、台南、新竹正成長，新北市則轉為負成長，單月減 6.7 億元，而台北市增加 9.6 億元、台南增 2.2 億元、新竹增 1.8 億元，台北市是受惠於都市更新、都市買賣，台南為自然人出售土地，新竹則是工業區出售買賣所帶動。

陳玉豐表示，累計上半年來說，關稅、證交稅、遺產稅、菸酒稅、營業稅、牌照稅、契稅等七大稅收創新高。今年雖然有受到疫情影響，6 月娛樂稅負成長，但全國防疫祭出加強防治措施，防疫居家物資銷售熱絡，部分商家外帶、外送等都緩和了這波疫情衝擊，但整體稅收要待到 7 月遞延稅收進來後會較明朗，不過樂觀預期今年全國稅收要達到預算數應該無虞。