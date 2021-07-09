群創Q2營收932億元年增近4成 近六年來單季新高

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (9) 日公告 6 月營收，受惠第 2 季面板價格走揚，加上出貨穩健，連四個月營收站穩 300 億元之上，單月營收達 315.13 億元，月增 0.4%、年增 30.3%，續創下 2017 年以來，近 54 個單月新高，第 2 季營收達 932.36 億元，季增 11.2%、年增 39.4%，則為近六年單季新高。

出貨方面，群創 6 月大尺寸出貨量達 1257 萬片、月增 1.2%；中小尺寸出貨量達 2739 萬片，持平 5 月，累計第 2 季大尺寸出貨量達 3694 萬片、季減 1.4%，中小尺寸出貨量則達 8276 萬片、季增 1.6%。

群創受上游驅動 IC、玻璃基板、偏光板、PCB 等零組件交期拉長，原就預期第 2 季大尺寸面板出貨量將持平上季，但整體面板報價持續走揚，第 2 季平均各尺寸面板漲幅達 10-20%，助推營運再優於首季，累計上半年營收達 1770.74 億元、年增 51%。

展望未來，雖然近期面板產業多空雜音不斷，但群創指出，下半年將迎來返校潮、歐美年底購物旺季備貨需求，面板景氣仍將持續穩定加溫，訂單最遠已可看到明年上半年。

另一方面，中小尺寸面板廠凌巨 (8105-TW) 今也公布 6 月營收則達 8.78 億元，月減 3.8%、年增 48.7%，第 2 季營收達 26.86 億元，季增 22.4%、年增 50.9%，創下近 14 季新高，累計上半年營收達 48.81 億元、年增 46.2%。