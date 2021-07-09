萬海6月營收續寫新高 上半年已超越去年全年

貨櫃航商萬海 (2615-TW) 今 (9) 日公布 6 月合併營收達 179.05 億元，月增 17.86%，年增 217.27%，續創單月新高，累計上半年合併營收已達 866.52 億元，年增 152.85%，並超越去年全年營收規模。

由於運價上漲和貨量增加，萬海今年以來營收月月創新高，第一季合併營收規模逼近 400 億元後，第二季更衝上 480.36 億元，季增 24.39%，年增 195.36%，續創單季新高紀錄。

萬海日前公布 5 月自結稅後純益 54.32 億元，年增 1754.47%，每股純益 2.45 元，意外低於 4 月稅後純益 61.52 億元，反映陸續開出新航線使營運成本逐月增加，整體第二季獲利能否維持高檔，有待觀察。

法人則仍看好，萬海持續擴增船隊規模領先同業，營運成長空間大。

上海航交所今日也公布最新 SCFI 綜合指數，較上周續漲 27.21 點至 3932.35 點，續創新高，除了歐洲線略見回檔 0.66%，美東線、美西線運價同創高，運價尚未見明顯回檔跡象。

貨攬業者認為，海運傳統旺季報到，加上歐美解封報復性消費需求強勁，下半年將是旺上加旺。