邀請陸人來台專業交流 內政部：即起提高門檻

為強化人流安全管理，內政部今 (9) 日修正發布施行「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」，提高邀請陸人來台專業交流的門檻，將原規定短期專業交流邀請單位應立案或登記滿 1 年，提高為滿 3 年；且須提供近 3 年會務經主管機關備查文件，以防虛設協會謀取不法利益。

內政部說明，這次主要修正將社團法人、人民團體、寺廟、教會 (堂) 等邀請單位，代申請陸人來台短期專業交流的資格，由原規定邀請單位應依法設立 1 年以上，修正為 3 年以上。

邀請單位除了要檢附立案或登記滿 3 年證明影本，還要提供近 3 年會務 (含預、決算報告) 經主管機關備查文件，以健全人流安全管理。

此外，科技研究、藝文傳習、協助體育國家代表隊培訓等專業活動交流的應備文件，原規定若人民團體為邀請單位，應檢附立案或登記「滿 1 年」證明，這次修正也一併調整為應附「滿 3 年」證明，並附最近 3 年會務 (含預算、決算報告) 經主管機關備查文件，以及相關專業活動紀要。

內政部強調，歡迎兩岸正常有序的交流，陸人申請來台從事專業活動交流，均依規定會商目的事業主管機關審查，並視情節提聯審會進行跨機關審查，如發現有虛設協會等疑慮案件，將會同相關單位深入追查，依法辦理。

