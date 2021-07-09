單日湧20.8萬人接種新冠疫苗創高 台灣涵蓋率破13%

疫情指揮中心昨晚開放全國第 9、10 類對象登記疫苗接種意願，指揮官陳時中今 (9) 日指出，目前已有超過 200 萬人登記，希望最快能在 16 日起開始接種，根據統計，全台昨天多達 20.8 萬人次施打 COVID-19 疫苗，累計共 312.1 萬人次完成接種，涵蓋率達 13.03%。

國內今天新增 32 例 COVID-19 本土病例，分布以台北市 19 例最多，其次為新北市 11 例、桃園市 2 例，同時新增 12 例死亡個案，自去年起累計達 730 例死亡。

根據疾管署統計，8 日全台疫苗接種 20 萬 8564 人次，全國累計接種 312 萬 1081 人次，其中，AstraZeneca 接種 198.6 萬人次，Moderna 接種 113.4 萬人次，目前疫苗接種人口涵蓋率約 13.03%。

指揮中心 6 日試辦由政委唐鳳規劃的疫苗預約平台，開放離島第 9、10 類對象登記接種意願，首波有 162 萬多人登記意願。指揮中心昨晚宣布正式啟用該平台，開放全國第 9、10 類對象意願登記，預計最快在 16 日開放接種。

陳時中表示，截至目前，共有超過 200 萬人登記，不過，意願登記並非依照先來後到排序，只是讓指揮中心了解有意願接種的人數，以便安排施打流程更加順暢，民眾若意願改變，隨時可更改，並不是登記了就不能改，呼籲民眾可以放心登記。

為慰問染疫不幸死亡者的家屬，衛福部日前發布喪葬慰問金發給要點，凡經中央流行疫情指揮中心認定為嚴重特殊傳染性肺炎確診死亡者，衛福部將追溯自去年 1 月 15 日後，發給 10 萬元喪葬慰問金，並自 15 日起陸續發放。已領有直轄市、縣 (市) 政府發給死亡慰問金或喪葬補助者，並不影響領受資格。