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外資創今年第四大賣超 狙擊鎖定金控、面板與航運族群

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
外資創今年第四大賣超 狙擊鎖定三大族群 月線為下檔重要關卡。(鉅亨網資料照)
外資創今年第四大賣超 狙擊鎖定三大族群 月線為下檔重要關卡。(鉅亨網資料照)
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台股外資投信自營商台指期三大法人航運貨櫃三雄金控面板

台股今 (9) 日大跌 204.61 點，收在 17661.48 點。三大法人持續同站賣方，其中外資狂賣 417.81 億元，創今年第四大賣超金額，狙擊目標明顯鎖定金控股、面板三傑、貨櫃三雄，下檔月線將是重要觀察支撐。

外資賣超 417.81 億元，投信賣超 6.35 億元，皆為為連三賣，自營商賣超 47.12 億元，更是已經連續四日倒貨，合計三大法人今日賣超 471.28 億元。

變種病毒擴散，讓疫情升溫再起疑慮，外資也趁機抽腿，繼今年 2/26 賣超 944.2 億元、3/4 的 525.3 億元、5/11 的 424.2 億元後，今天的 417.81 億元改寫今年第四大賣超金額。

台指期部分，外資期貨淨空單增加 1243 口，淨空單水位攀至 28740 口，也可以看出外資操作持續偏空。

若從外資賣超個股來看，開發金遭賣 3.87 萬張居冠，元大金遭賣 2.83 萬張，新光金、富邦金雖未在前 10 名之列，但也都被出脫超過萬張。

面板三傑也是外資提款標的，群創遭賣 3.2 萬張居賣超亞軍，彩晶和友達都遭賣超超過 2.1 萬張。

而今天台股重災區航運股又以貨櫃三雄殺最兇，是外資大舉拔檔標的，陽明遭賣 2.7 萬張，跌停的長榮遭賣 1.96 萬張，且已是外資連四賣；萬海也賣超 1.84 萬張，位居外資賣超第十名。

外資買超部分，永豐金 1.36 萬張居冠，不但是唯一買超超過萬張個股，且已是連五買；其餘依序為凌陽、新唐、榮成、東森、光磊、正文、界霖、華通。

投信買超前 10 名為：智原、華邦電、中鋼、大成鋼、台半、金像電、界霖、佳凌、開發金、宣德。

投信賣超前 10 名為：聯電、陽明、旺宏、長榮、台塑、台泥、裕民、中信金、聚陽、金居。

自營商買超前 10 名為：元大台灣 50 反 1 獲買超 5.81 萬張，已是連續兩天買超；其餘依序為華頓 S&P 布蘭特正 2、富邦臺灣加權反 1、元大 S&P 石油、英業達、華邦電、凌陽、國泰金、國泰臺灣加權反 1、億光。

自營商賣超前 10 名為：國泰智能電動車 1.82 萬張、元大滬深 300 正 2 遭賣 1.59 萬張、元大金 1.37 萬張、中信中國高股息 1.21 萬張，其餘依序為台玻、聯電、中鋼、群創、長榮、永豐台灣 ESG。

整體來說，外資不但連四賣，且賣超手筆大舉擴大，出脫標的又都集中在具有權值、漲多的三大族群，摜壓週線在 7 連紅後首度收黑，短線要再挑戰 18000 點難度增加，短線下檔看月線支撐。

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大成鋼2027華邦電2344英業達2356金像電2368富邦金2881國泰金2882開發金2883元大金2885新光金2888永豐金2890中信金2891

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