由田改善出貨產品組合 上半年營收突破10億元 年增近4成

由田 (3455) 今 (9) 日公告 6 月營收以 2.01 億元創今年新高，上半年營收突破 10 億元，年增 39.83%，由田調整出貨結構，改為電路板、半導體、顯示器均衡配置，改善過去偏重面板檢測出貨，有助毛利率走高。

由田 6 月營收 2.01 億元，月增 0.34%，年減 2.85%，第二季營收為 5.91 億元，季增 35.57%，年增 20.64%，上半年營收為 10.27 億元，年增 39.83%。

由田主要營收來自 PCB 及顯示器設備，近年持續進行產品線廣化與體質調整，看好 5G、物聯網、人工智慧等新興技術應用的發展，已布局半導體、高階 PCB、Mini Led 等檢測領域，多項新產品陸續通過客戶驗證，其中半導體佈局效益下半年發酵，伴隨載板、PCB、COF 等需求暢旺，預估全年非面板營收占比將提高至 50% 以上，拉升整體營收及毛利率表現。

由田主管表示，目前各產業客戶普遍看好市場需求，預期可帶動檢測設備追加訂單，而載板仍存在供貨缺口，將配合客戶開發高精密檢測設備，對應客戶的增產需求；半導體方面已推出封裝 RDL 檢測設備，可滿足封裝產業；面板方面將聚焦新機拉貨與升級改造等商機。