〈內需業績斷炊〉實體店營收暴跌 寶雅6月營收寫3年半低 柏文史上最低

6 月全台疫情三級警戒，對連鎖實體店造成不少衝擊，全台最大美妝生雜連鎖業者寶雅 (5904-TW)、全台最大家具連鎖業者詩肯 (6195-TW) 以及連鎖健身業者柏文 (8462-TW) 6 月營收都苦哈哈，其中寶雅營收僅 10.32 億元，創下 2017 年 12 月以來最低，柏文營收更僅有 64 萬元，寫歷史新低，也低於過往動輒億元以上的營收水準。

寶雅今 (9) 日公布 6 月合併營收 10.32 億元，月減 21.39%、年減 28.26%，創 2017 年 12 月以來單月新低。上半年合併營收達 85.15 億元，年增 3.77%，截至 6 月底全台共有寶雅 270 家、寶家 27 家。

隨著 7 月中旬將微解封，寶雅表示，將持續展店，並加速數位布局，除了旗下兩品牌整合 POYA PAY 共享累點優惠，POYA BUY 線上購物平台已提前上線，藉此優化提升消費者體驗。

全台最大家具連鎖業者詩肯 (6195-TW) 則為 1.28 億元，月減 26.92%，年減 12.29%，創去年 5 月以來低點，上半年合併營收 11.34 億元，年增 30.52%，仍創歷史同期新高。

詩肯表示，三級警戒後百貨商場零售通路來客數均銳減，消費信心受衝擊，不過，6 月下旬過後，門市人流逐漸湧現，已恢復至過去的 6-7 成，訂單也開始復甦，加上新加坡 NOVA 挹注，6 月營收僅出現小幅衰退。

詩肯強調，觀察 6 月應是營運谷底，7 月以來訂單表現不錯，相較 6 月首周明顯成長，對接下來的報復性消費潮樂觀看待，並積極做好準備，除了傳統的行銷方式外，各門市強化經營自媒體、直播銷售等增添新動能。

截至 6 月底，詩肯旗下詩肯柚木、詩肯居家和詩肯睡眠精品 3 品牌全台分別有 78、50、3 店，合計達 131 店，較 5 月增加 1 店點，詩肯表示，疫情平緩後仍將繼續展店計畫。

柏文 (8462-TW) 6 月營收更是跌至史上最慘谷底，僅剩 64 萬元。