桂盟擴產效益顯 6月營收7.26億元創高 Q2同登頂

鏈條大廠桂盟 (5306-TW) 今 (9) 日公布 2021 年 6 月營收，自行車需求持續暢旺，非自行車鏈事業部銷售也同步增長，且產能順利擴充支應，6 月營收首度突破 7 億元大關，以 7.26 億元創新高，帶動第二季營收同步站上 20 億元大關，也創新高。

桂盟 2021 年 6 月營收為 7.26 億元，創新高，月增 9.48%，年增 38.43%；2021 年第二季營收為 20.01 億元，創新高，季增 10.76%，年增 45.18%，2021 年上半年合併營收達 38.07 億元，年增 52.43%

桂盟是全球生產、銷售規模最大的鏈條供應商，全球各地自行車生產聚落都設有工廠或銷售公司，就近即時服務客戶，因此受近期缺船缺櫃影響較小；此外，歐美補修市場需求維持高檔，推升桂盟自行車鏈上半年銷售年增 52%。另外，桂盟非自行車業務在上半年營收年增率更高達 55%，顯示桂盟各事業營運，在疫情後逐步回歸正常，同步驅動桂盟成長。

桂盟主管指出，桂盟擁有完整全球產銷布局、高彈性的產能配置調整，在目前自行車市場需求提升的情況下，可以盡最大能力滿足市場需求，桂盟也已完成 6 條中高階自行車鏈產線擴充，第三季將陸續投入生產；非自行車鏈業務的擴充也正積極準備中。

桂盟認為，未來數季的高階自行車、電動自行車的需求熱潮可望接續，同時歐美補修市場也是看淡不淡，部分自行車業者的高階車款訂單能見度已看到 2022 年底，也預期自行車產業至少旺到明年。

桂盟 2021 年第一季稅後純益 5.04 億元，創新高，季增 12.5%，年增 1.32 倍，每股純益 4 元。依目前市況來看，全年業績可望再創歷史新高，同時，桂盟也規劃繼原有的生產線擴充之外，啟動另建新廠的規劃。