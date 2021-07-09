中鋼：將配合政策穩定鋼價 確保下游貨暢其流

針對下游機械業者需求急迫，中鋼 (2002-TW) 表示，經行政院責成經濟部工業局，以及機械工業多方協調後，中鋼及整體鋼鐵產業將配合政府政策穩定鋼價，並確保貨暢其流、供料交期穩定，讓機械業者可以放心接單。

中鋼表示，據財團法人精密機械中心實際進行業者調查後，中鋼的直接客戶並無缺料或價格問題，問題多發生在透過中間盤商拿料的業者，主因市場訊息不透明，故對漲價有所雜音。

因此，中鋼也承諾，會透過與機械公會定期召開平台產銷交流會，讓終端業者能通盤了解中鋼盤價走勢、國際市況變化等訊息，業者也能據此評估其由加工業者取得客製化料源的價格合理性，消弭資訊不對稱的情況。

針對盤商囤貨及哄抬價格等投機行為，除了行政院公平會已立案調查中，中鋼也主動安排與中鋼客戶體系的買賣切割、盤商座談溝通，宣導政府政策及中鋼規劃的具體做法。

中鋼強調，若有執意不配合者，未來將依合約規範減供，將數量轉供給需料孔急的會員廠指定或推介合意配合之加工廠，從源頭根本解決問題；同時也持續透過減少外銷量轉供內銷、調整生產計畫等方式來增量支援機械業者迫切需求。

另一方面，在公平交易法合規範圍內，未來機械公會也會蒐集會員廠相關訊息與問題，交由中鋼居中協調、磋合既有經銷商通路，以中鋼盤價加上加工、裁切、客製化等費用及合理利潤，促成與會員廠合意成交價格，達成雙贏。

中鋼表示，為提升用鋼產業的整體競爭力，可派遣產業服務團，並結合產官學研機構的研發聯盟，若機械公會的會員廠有產業升級、高值化等技術諮詢需求，都能提供必要的協助與服務。

而工業局及中鋼將也持續分別安排 7 月中旬，拜訪工具機公會交流意見，以及中游盤商座談協調，協助業者根本解決問題。