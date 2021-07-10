比爾蓋茲：賈伯斯推iTunes讓微軟措手不及

週五 (8 日) 微軟一份內部郵件在推特上流傳，顯示微軟共同創辦人比爾蓋茨 (Bill Gates) 對蘋果創辦人賈伯斯 (Steve Jobs) 2003 年推出的 iTunes Store 感到措手不及，因為蘋果再次讓微軟處於追趕模式中。

比爾蓋茲向來不諱言公開盛讚賈伯斯，他曾讚譽賈伯斯是一个天才，具天生的領導魅力，並驚嘆賈伯斯對蘋果作出的偉大貢獻。

本週一封微軟內部電子郵件浮出水面，揭露 2003 年蘋果 iTunes Store 推出讓比爾蓋茨感到措手不及。

蘋果 iTunes Store 推出讓比爾蓋茨感到措手不及 (圖片：AFP)

當時 2003 年微軟正努力推動透過有限的合作夥伴關係和合資企業推出微軟的音樂分銷服務。

比爾蓋茨在信中寫道：「賈伯斯能夠專注於一些重要的事情，做好使用者介面、開創行銷手法等革命性的東西，這都令人感到驚奇。」

比爾蓋茨提到，這次賈伯斯運用自己的才能，獲得比其他任何人都還要好的音樂授權協議。

蓋茨寫道：「這對我來說很奇怪。音樂公司自家業務提供的服務，對用戶使用來說確實不友善，而且一直如此。不知為何他們決定給蘋果一些能力去做一些很好的事情。」

蘋果營運的 iTunes Store 是一個以專屬軟體為介面的數位媒體網路商店，在 2003 年 4 月 28 日以 iTunes Music Store 之名開幕，接著在 2008 年 4 月成為美國最受歡迎的音樂銷售商，2010 年 2 月成為全世界最受歡迎的音樂商店。

被譽為天才領導人的賈伯斯在 2011 年因胰腺癌去世，是本世紀最有名的 CEO 之一，細節控的他有著勇於改變世界的熱情，對藝術與美學有著獨特品味與執著。

週五蘋果 (AAPL-US) 漲 1.96% 至每股 145.11 美元。微軟 (MSFT-US) 上漲 2.23% 至每股 277.94 美元。