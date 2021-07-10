〈美股盤後〉美債殖利率反彈 台股ADR勁揚 三大指數刷新高

週五 (9 日) 美債殖利率反彈，推動整體金融板塊上漲，美股一掃昨日陰霾，道瓊、標普、那指刷歷史新高。道瓊本週漲幅達 0.2%，標普、那指週漲逾 0.4%。

美國總統拜登週五簽署一項新的行政命令，該命令將指示十多個聯邦機構實施 72 項舉措，打擊科技巨頭壟斷行為，減少企業併購並擴大市場競爭。大型科技股漲幅週五受到抑制，亞馬遜在週四創新高後收黑。

美國和中國緊張局勢持續發酵，美國商務部週五增列 34 家國外實體至貿易黑名單，包其中包括 14 家涉嫌在新疆地區侵犯人權的中國實體，以及 5 家支持中國軍事現代化企業。

中國人民銀行宣布今年 7 月 15 日下調金融機構存款准備金率 0.5 個百分點，釋放長期資金約人民幣 1 兆元，以支持實體經濟發展。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.85 億例，死亡數突破 401 萬例，美國累計確診超過 3380 萬例，累計死亡數超過 60.6 萬。印度累計確診超過 3075 萬例，巴西累計確診 1896 萬例。

週五 (9 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 448.23 點，或 1.30%，收 34,870.16 點。

標普 500 指數上漲 48.73 點，或 1.13%，收 4,369.55 點。

那斯達克指數上漲 142.13 點，或 0.98%，收 14,701.92 點。

費城半導體指數上漲 55.6 點，或 1.72%，收 3,278.4 點。

標普 11 大板塊集體收漲，金融、能源和材料板塊領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅亞馬遜收黑。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.31%；臉書 (FB-US) 上漲 1.38%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.38%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.32%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.19%。

道瓊成分股多收紅。高盛 (GS-US) 上漲 3.57%；波音 (BA-US) 上漲 1.19%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 1.43%；Salesforce (CRM-US) 下跌 0.30%；3M (MMM-US) 上漲 1.38%。

費半成分股回溫大漲。博通 (AVGO-US) 上漲 2.06%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.08%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.79%；美光 (MU-US) 上漲 2.11%；AMD (AMD-US) 上漲 1.29%；NVIDIA (NVDA-US) 漲 0.74%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.27%。

台股 ADR 勁揚。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.28%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.77%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.25%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.03%。

企業新聞

中國國家互聯網信息辦公室週五將「滴滴企業版」等 25 款應用程式 (App) 下架，但滴滴在連續四個交易日下跌後回升，滴滴 (DIDI-US) 上漲 7.31% 至每股 12.03 美元。

其他中概股也止跌回升，阿里巴巴 (BABA-US) 收紅 3.05% 和百度 (BIDU-US) 收紅 3.12%。

世界牛仔褲龍頭 Levi Strauss (Levi's) (LEVI-US) 收紅 1.36% 至每股 28.38 美元。該公司最新財報超預期並提高 2021 下半年營收財測指導。

通用汽車 (GM-US) 上漲 4.85% 至每股 58.76 美元。投行 Wedbush 看好通用汽車重回美國汽車行業的頂峰，給予通用汽車跑贏大盤評級，目標價為 85 美元。

Biogen (BIIB-US) 下跌 2.95% 至每股 358.16 美元。Biogen 旗下阿茲海默症新藥 Aduhelm 於 6 月 7 日正式獲得美國食品及藥物管理局 (FDA) 批准，但由於批准銷售的過程可能存在問題，FDA 總監察長辦公室等獨立機構將展開調查。

經濟數據

美國 5 月批發庫存月增率終值 1.3%，預期 1.1%，前值 1.1%

華爾街分析

Longbow Asset Management 執行長 Jack Dollaride 稱：「昨天美股的所有悲觀和厄運都發生了翻天覆地的變化。與世界其他國家相比，美國處於一個泡沫中，而且不知道這種情況會持續多久？在此論調改變前，這將是一個擁有大量自由資金和低利率的市場。」

下週財報季開跑，美國大型銀行即將公布財報。Refinitiv 數據顯示，分析師預計標普成份股企業獲利增長 65.4%，高於本季預測的 54%。

Capital Economics 高級市場經濟學家 Oliver Jones 稱，隨著供應限制影響經濟活動，對美國經濟復甦的樂觀情緒見頂很合理，全球增長預期也可能面臨壓力，從絕對值來看，美國經濟強勁復甦，核心通膨可能比預期的更持久。

LPL Financial 首席市場策略師 Ryan Detrick 提到，財報季將於下週開跑，市場門檻設定很高，美企最好再創造一個出色的季度，否則可能會出現一些賣壓。

摩根士丹利首席美股策略師 Mike Wilson 表示，市場處於穩定的中期周期，通常會出現 10% 到 15% 的盤整，預計經濟增長依然強勁的背景下，將創造買入機會。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主