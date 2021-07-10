〈能源盤後〉原油延續庫存大降漲勢 但OPEC僵局仍未解 本週仍收低

週五 (9 日) 交易，原油期貨價格大幅收高，延續前一日美國原油和汽油庫存大降後激起的漲勢，但連 2 日的上漲仍未能完全抵消本週跌幅。

本週因 OPEC + 內部紛爭仍未解決，且市場擔憂 Delta 變種病毒蔓延恐拖累部分國家的能源需求，激起油價走跌。

8 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.62 美元或 2.2%，收每桶 74.56 美元。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.43 美元或 1.9%，收每桶 75.55 美元。

WTI 原油期貨價格和 Brent 原油期貨價格本週仍收低 0.8%。

油田服務公司貝克休斯 (Baker Hughes) 表示，美國石油鑽井平台數量較上週增加 2 個至 378 個、天然氣鑽井平台數量增加 2 個至 101 個。

加拿大皇家銀行資本市場分析師 Michael Tran 表示，「有鑑於本週集中在宏觀經濟阻力、Delta 變種病毒擴散和 OPEC 會議爭議的看跌消息，我們認為石油市場已表現出一定程度的相對彈性。」

美國 EIA 週四公布上週美國原油和汽油庫存下降程度均大於預期後，激勵原油綜合商品上漲。但分析師表示，由於對新冠疫情的擔憂，以及 OPEC + 無法達成產量協議，上行空間仍然有限。

OPEC + 週一談判破裂，8 月起至 12 月放寬產量限制 40 萬桶 / 日的提議遭 UAE 阻擋後，石油交易一直不穩定。UAE 要求調升判斷產量的基準線。

Tran 表示，原油價格的疲軟反映了交易者在一系列波動中捍衛獲利的渴望。「換句話說，『鑑於整體風險增加和無方向性的波動，我要結清賬目並重新調配倉位以保障我強勁的年初至今盈虧 (YTD P&L)，直到需求成長再成主題。』這是本週熱門看法」

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