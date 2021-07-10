皇鼎售出汐止富信飯店本館 成今年來新北最大商用不動產交易

商用動產市場買盤積極，皇鼎建設 (5533-TW) 積極處分手中商用地產，今 (10) 日簽約以 18.5 億元售出汐止樟樹灣的富信飯店本館地產，土地 1516 坪，樓地板面積 9048 坪，成為今年以來新北汐止金額最大的商用不動產交易案。

此交易也是皇鼎繼處分富信飯店位在台北市民權東路分館後的另一瘦身動作，突顯疫情下餐旅業經營壓力。

富信飯店為皇鼎建設 100% 轉投資，本館完工已 6 年，設有近 250 間客房，附屬設施有餐廳及三溫暖，今天簽約出售給東立物流公司，富信飯店在汐止本館周邊仍有汐止富信二館繼續經營。

皇鼎主管指出，富信汐止二館與本館客層定位不同，售出本館之後，二館仍維持獨立經營，加上台中富信及台南兩處經營據點，富信飯店在全台仍維持 4 個營運據點。

皇鼎建設董事長劉信雄。(鉅亨網記者張欽發攝)

皇鼎建設也在新北汐止進行廠辦造鎮，在保安段已開發完成占地 2 萬坪大案「亞太科技園區」案，該區也傳區內銷售捷報，其中， 欣鎰立投資開發加碼 7.45 億元，承接區內土地 5354 坪。

值得注意的是，欣鎰立投資開發去年 9 月在「亞太科技園區」內以 10.1 億元買下 3741 坪工業區土地，今天再加碼 7.45 億元，承接約 5354 坪土地。

皇鼎今日簽約出售汐止富信飯店本館土地及房產給東立物流，加上出售「亞太科技園區」土地，合計成交金額達 25.95 億元，包含先前賣出「聯合科技中心 A 棟」全棟及「聯合科技中心 B 棟」部分樓層、車位給撼訊 (6150-TW) ，近期出售地產總金額達 47.93 億元，都將是第三季入帳主力。

皇鼎另將標售汐止「富鼎科技大樓」整棟全新廠辦標售，為全新完工大樓，位於汐止熱門的保長坑工業區，基地面積 1528.47 坪，地上 11 層、地下 2 層旗艦級企業總部，總樓地板面積 6023.57 坪 (不含車位面積)，標售底價為 13 億元。

瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛指出，目前大台北地區商辦、廠辦仍一屋難求，尤其屋齡新、規格佳的產品，又可以進行所有權交易，多半落在內科或新北。近期內科獵樓熱已從舊宗、五期一直拉到國道一號另一側的潭美段，預期資金熱潮往東移動卡位速度會更快。而汐止因為近台北東區門戶的南港，交通運輸條件便利，加上價格只要南港同類產品的一半，因此頗受自用、置產需求的買方青睞。