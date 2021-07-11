傳已與上海復星簽約買BNT疫苗 台積電、鴻海：正進行簽約程序

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 採購疫苗進度備受外界關注，中國媒體報導，上海復星醫藥已於 9 日與台積電、鴻海 (2317-TW) 及永齡基金會簽訂 BNT 新冠疫苗銷售協議，對此，台積電、鴻海今 (11) 日均回應，簽約當事人有多方，正進行簽約法定程序。

據中國媒體新華社報導，復星醫藥已於 7 月 9 日分別和台積電、鴻海及永齡基金會正式簽訂 mRNA 新冠疫苗 BNT162b2(復必泰) 銷售協議，將依照正常商業規則和程序，推進疫苗供應台灣。

對此，台積電、鴻海表示，簽約當事人有多方，正進行簽約法定程序，一旦程序完備就會對外進行公告；永齡基金會執行長劉宥彤則說，待有進一步消息，一定會正式對外界說明。

台積電日前證實將購買疫苗捐贈政府使用後，相關進度始終備受外界關注。台積電已於 6 月董事會時報告捐贈疫苗的可能規劃，充分討論後並獲董事會支持，但由於採購等相關事宜仍有許多不確定性，待相關事項確定後，將正式提案由董事會作成決議追認。

台積電先前也多次強調，採購疫苗還有包括議價、包裝及運送等冗長程序，在合約未敲定前，所有商業行為都無法確定。