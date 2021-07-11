G20挺企業最低稅率 警告變種病毒威脅全球復甦

20 國集團 (G20) 財長周六齊聚義大利威尼斯開會，同意設定全球企業最低稅率，阻止跨國企業將獲利轉移到低稅率國家；同時警告新冠變種病毒與各國施打疫苗狀況不一，恐威脅全球經濟復甦腳步。

這項稅改協議，將制定全球最低企業稅率至少 15%，也將調整對亞馬遜、谷歌等高獲利跨國企業課稅的方式，部分根據其銷售產品和服務的地點，而不是根據總部所在地。

最終協議可望於 G20 首長 10 月於羅馬舉行峰會前達成，最快 2023 年以前上路實施。

此外，G20 也警告新冠變種病毒株的快速傳播力，加上各國施打疫苗速度不一，恐威脅全球經濟復甦腳步。G20 財長們認為，必須確保較貧窮國家公平獲得疫苗、提高全球接種率，因為當前復甦的唯一障礙，就是新一波疫情的風險。

美國前財長桑默斯 (Lawrence Summers) 向 G20 財長提出建議，未來五年各國政府需準備 750 億美元來應對未來的流行病問題，強調每年 150 億美元投資額是目前支出水準的兩倍，但與萬一再爆發另一種新傳染病所要付出的成本相比，這筆開銷「微不足道」。

桑默斯並稱，「現在為抗擊未來流行病做準備的支出，相當於購買亞馬遜公司早期的股票。」