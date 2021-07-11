台積電法說登場、記憶體三雄/大廠股東會 本周大事預告

台積電將在本周四召開法說會，除了公布第二季獲利外，也將釋出下半年展望與市況等產業訊息，另外，晶豪科、威剛、宇瞻三家記憶體業者本周同步舉辦股東會，隨著美光、南亞科陸續釋出正面看法，三家業者也可望報佳音，以下是本周大事預告：

台積電法說周四登場 市場提五問

全球晶圓代工龍頭台積電將在本周四召開法說會，市場也準備五大議題，包括先進製程布局、產業供需、各應用市況、美國廠進度以及代購疫苗等，其中，台積電近期積極擴充 5 奈米產能，新產能已部分開出，外界關心 5 奈米良率以及 3 奈米等更先進製程的布局。

另外，台積電美國廠年初已確定承包商，並開始動土興建，依據台積電建廠經驗，土木機電工程 1 年左右就可全面完工，預期 2022 年中開始裝機，並進行小量試產及驗證，外界普遍預期，美國廠可望較原預估的 2024 年提早進入量產。

記憶體三雄股東會 可望報佳音

記憶體 IC 設計廠晶豪科以及模組廠威剛與宇瞻，皆預計在本周召開股東會，儘管近來記憶體市況雜音不斷，不過隨著美光與國內 DRAM 大廠南亞科，相繼釋出樂觀展望，市場預期三家業者也可望報佳音。

統一超股東會 釋下半年展望、疫情影響看法

統一超預計周五召開股東會，由於近來台灣疫情升溫，部分門市為配合防疫政策，6 月營收約 203.2 億元，年減 6.27%，創近年同期新低，外界預期，統一超將在股東會釋出下半年展望，以及疫情對營運影響的看法。

展望 2021 年，董事長羅智先在股東報告書提及，全球經濟發展仍充滿不確定性，但統一超仍持續優化人、店、商品、系統、物流、制度、文化等七大經營基礎元素，並加強數位平台競爭力，成為「超越顧客期待的依賴型服務平台」，透過多元與數位化的經營模式，提供消費者兼具體驗性、娛樂性、教育性及探索性的消費空間。